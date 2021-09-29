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會跳舞的家用機器人 亞馬遜Astro大夯

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
家用機器人 Astro 做出喜悅的表情(網路截圖)
家用機器人 Astro 做出喜悅的表情(網路截圖)

亞馬遜推出首款家用機器人 Astro ，不僅能夠巡邏家中、提供娛樂，他還懂 Beatbox。建立於 Alexa 智能家居技術上，機器人Astro有表情與個性的內部程式，能對主人活動產生反應。亞馬遜的產品副總裁查理‧特李希勒(Charlie Tritschler)說，機器人能夠遠程遙控，很適合看護獨居的親屬。

機器人為你巡房

《英國廣播公司》，亞馬遜推出首款要價999美元的家用機器人 Astro，由其 Alexa 智能技術提供支持。除了可以通過遠程控制，讓主人不在家時檢查寵物、人員或家庭安全，也能巡邏房屋，檢測異常情況並主動通報。他頭頂有10吋的觸摸螢幕，可以播放音樂或電影。

但 Astro 不是沒有感情的機器人，它還有表情與個性的內部程式，能對外界的活動產生反應。亞馬遜於28日展示了Astro 也懂 beatbox，機器人會在播放嘻哈時搖頭並做出表情。

這個小型機器人還配備了可伸縮相機，可以識別人臉。所以你可在機器人的儲物箱裡裝點餅乾，然後讓它帶點零嘴給客廳的各個客人。亞馬遜也熱衷於預防隱私問題，內建「越界」設定，讓它不能進入家中某些區域。

助人量血壓

《CNBC](https://www.cnbc.com/2021/09/28/amazon-robot-a-first-look-at-the-999-astro.html)》報導，亞馬遜產品副總裁查理‧特李希勒說道，之後將推出機器人的補充零件。該零件可放入儲物箱並固定血壓帶。家人便可以透過遠程控制 Astro，提醒親屬檢查他們的血壓；或在儲物箱中放入藥品，獨居者按時吃藥。

但特李希勒坦言，首款家用機器人仍有不足。舉例說到，Astro 沒有手臂，所以它不能撿拾或拿取物品。它也不會上下樓梯，所以只適合單層的平房。審視當今的技術的複雜性與成本，以及消費者能否負擔的問題時，特李希勒直言他們還沒有那麼厲害。

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機器人 亞馬遜 獨居

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