遠傳攜手桃園 打造智能聯網路燈城市

智慧城市建設在各地快速發展，遠傳（4904）協助桃園市率先成為全台首座全面採用智能聯網路燈的城市。桃園市長鄭文燦昨（28）日晚間率領市政團隊，前往高鐵南路五段親自視察並聽取成果報告。

桃園市為全台第一個大規模導入LED路燈智能照明系統的城市，「桃園市全面換裝智能路燈計畫」是為提升用路人行車安全為出發點，遠傳負責桃園市北區路燈建置與後續維運，桃園市府已於去年完成全市16萬盞路燈換裝。

遠傳表示，智慧路燈是城市智能化的關鍵基石，藉由遠傳5G、物聯網技術、結合大數據與AI計算，能依需求衍生出豐富的服務模式，包含人車流分析、影像辨識、空氣偵測等多元創新治理應用，能協助縣市政府共創幸福科技智慧城，提供更優質的城市環境。

本次遠傳與桃園市攜手「人因智慧路燈照明系統」，透過輝度偵測判斷道路表面反射狀態，依天候條件自動變換路燈光型，藉此減少道路路面因大雨過後，而導致照明均勻度不足所形成的斑馬紋現象，達成照明最佳化配置，進而提升用路安全並降低行車肇事率，保障行車與用路人的安全。此項目更於去年獲得台灣照明學會照明金質獎的屋外照明設施獎特優。