快訊

替安倍晉三擋酒一戰成名！岸田文雄因好酒量救了台日關係

緯穎執行長：缺料問題一直在 恐持續到明年中之後

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

緯穎（6669）副董事長暨執行長洪麗甯今（29）日表示，客戶需求一直都很好，但是缺料一直存在，她更是感嘆的說「生活沒有一天是簡單的」。她並認為，缺料問題會一直持續，甚至會一直到明年年中之後。

洪麗甯指出，「每天都在追料」，並認為缺料問題會一直持續到明年年中之後，因為所有Foundry（半導體）都是要到明年年底、後年產能才會擴出來，加上汽車需求暴增，更是加劇缺料問題。

她進一步表示，「我們拼命拉貨、改設計等等各項方法都想了」最近很艱難，採購「生活沒有一天是簡單的」。

緯穎科技今日獲頒《哈佛商業評論》全球繁體中文版與企業管理系統領導廠商SAP共同舉辦的首屆數位轉型鼎革獎，綜合數位轉型獎製造業先鋒組首獎。

緯穎科技以創新的ODM Direct商業模式, 直接提供雲端機房設備給大型資料中心。不僅與國際一線雲端服務供應商保持密切的合作關係，產品出貨全球超過 300個資料中心。

雲端服務 半導體

延伸閱讀

劉揚偉：對大型企業來說 數位轉型有遇到兩大難題

新漢營運 可望逐步回神

智慧機產值看增 台鏈樂

台中會展二期進度0再追加13億 藍綠嗆耍議員玩？

相關新聞

加入南科供電行列 森霸斥資10億建二期燃氣複循環發電

森霸電力在台南市山上區推動「森霸電力第二期燃氣複循環發電計畫」，今天上午舉行開工動土典禮，預定2024年6月30日商轉供...

氣動工具製造龍頭鑽全董事長賴明達病逝 公司營運正常

氣動工具製造龍頭鑽全實業（1527）董事長賴明達，28日晚間於中國醫藥大學附設醫院病逝，享年72歲，董事會於今（29）日...

中強光電智慧製造 獲2021數位轉型鼎革獎

《哈佛商業評論》與SAP共同舉辦的「2021數位轉型鼎革獎」今（29） 日舉行頒獎典禮，表揚在企業內推動數位轉型，具備多...

NCC加強管理機上盒 違法產品一年內不得重新審驗

國家通訊傳播委員會（NCC）今(29)日「電信管制射頻器材審驗管理辦法」部分條文修正草案，針對違反規定，且經廢止審驗證明...

井琪推動遠傳打造新商業模式 獲數位轉型領袖獎

由《哈佛商業評論》所舉辦之2021「數位轉型鼎革獎」，頒獎典禮於今（29）日舉行，遠傳（4904）總經理井琪以其企業數位...

吳敏求引領旺宏 獲第一屆數位轉型領袖獎肯定

《哈佛商業評論》攜手SAP挖掘數位轉型典範，首屆「數位轉型鼎革獎」獲獎名單於今（29）日公布，評審團認為，旺宏電子（23...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。