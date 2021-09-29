緯穎執行長：缺料問題一直在 恐持續到明年中之後

緯穎（6669）副董事長暨執行長洪麗甯今（29）日表示，客戶需求一直都很好，但是缺料一直存在，她更是感嘆的說「生活沒有一天是簡單的」。她並認為，缺料問題會一直持續，甚至會一直到明年年中之後。

洪麗甯指出，「每天都在追料」，並認為缺料問題會一直持續到明年年中之後，因為所有Foundry（半導體）都是要到明年年底、後年產能才會擴出來，加上汽車需求暴增，更是加劇缺料問題。

她進一步表示，「我們拼命拉貨、改設計等等各項方法都想了」最近很艱難，採購「生活沒有一天是簡單的」。

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