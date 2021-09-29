緯穎執行長：缺料問題一直在 恐持續到明年中之後
緯穎（6669）副董事長暨執行長洪麗甯今（29）日表示，客戶需求一直都很好，但是缺料一直存在，她更是感嘆的說「生活沒有一天是簡單的」。她並認為，缺料問題會一直持續，甚至會一直到明年年中之後。
洪麗甯指出，「每天都在追料」，並認為缺料問題會一直持續到明年年中之後，因為所有Foundry（半導體）都是要到明年年底、後年產能才會擴出來，加上汽車需求暴增，更是加劇缺料問題。
她進一步表示，「我們拼命拉貨、改設計等等各項方法都想了」最近很艱難，採購「生活沒有一天是簡單的」。
緯穎科技今日獲頒《哈佛商業評論》全球繁體中文版與企業管理系統領導廠商SAP共同舉辦的首屆數位轉型鼎革獎，綜合數位轉型獎製造業先鋒組首獎。
緯穎科技以創新的ODM Direct商業模式, 直接提供雲端機房設備給大型資料中心。不僅與國際一線雲端服務供應商保持密切的合作關係，產品出貨全球超過 300個資料中心。
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