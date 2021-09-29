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劉揚偉：對大型企業來說 數位轉型有遇到兩大難題

經濟日報 / 記者謝艾莉蕭君暉／即時報導

《哈佛商業評論》與企業管理系統領導廠商SAP攜手，推出台灣首屆「數位轉型鼎革獎」，今（29）日舉辦頒獎典禮，全球最大電子專業製造服務廠（EMS）鴻海（2317）董事長劉揚偉獲領袖獎，劉揚偉致詞時表示，對大型企業來說，數位轉型有遇到兩大難題，建議跟鴻海同類型的公司，常來參加外界的活動，「同仁們數位轉型成果沒辦法顯現在財報上時，有成果可以回饋。」

「鴻海有將近兩千條 SMT產線，打著各式各樣的產品，如何知道在生產過程中到底有哪些因素影響到整體表現？」因此劉揚偉指出，我們身為大型製造業，碰到數位轉型的問題，對我們大型的製造業來說，我們多年來一直不斷在提案改善，包含

IE學院、品管學院等，每個單位都改善，「但我在想， 節省的錢都跑去哪了？ 最後都沒在財務報表上看到？」

劉揚偉說，是不是可能用了另一方資源做了這件事，這個產線雖然有改善，但是另外一個單位沒有，因此最終無法顯見在報表上，這是碰到最大的問題。

劉揚偉表示，先前與某個顧問公司談，該顧問公司認為，數位轉型只有30%的企業會成功，原因是「CEO的決心力不夠」，因為上市櫃公司必須對董事會回報。

第二，因我們企業規模的關係，要讓大家改變思維「要花很多工作 」。他指出，尤其大型企業要花很多時間、而且是一致性的溝通。因此他也建議，同類型的公司一定要常常來參加外界的活動，讓同仁們成果沒辦法顯現在財報上時候，有個成果可以回饋。

劉揚偉 鴻海 財報

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