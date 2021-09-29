遠傳應用5G及AI技術 助桃園打造智能聯網路燈城市

智慧城市建設在各地快速發展，遠傳（4904）協助桃園市率先成為全台首座全面採用智能聯網路燈的城市。桃園市長鄭文燦28日晚間率領市政團隊，前往高鐵南路五段親自視察並聽取成果報告。

桃園市為全台第一個大規模導入LED路燈智能照明系統的城市，「桃園市全面換裝智能路燈計畫」是為提升用路人行車安全為出發點，以貼近桃園市民需求為初衷，遠傳作為其中關鍵成員，負責桃園市北區路燈建置與後續維運，桃園市府已於去年完成全市16萬盞路燈換裝。

智能路燈可即時遠端監控與故障自動回報系統，協助市府掌握全市路燈調度，提供民眾最佳照明與用路環境。遠傳表示，智慧路燈是城市智能化的關鍵基石，藉由遠傳5G、物聯網技術、結合大數據與AI計算，能依需求衍生出豐富的服務模式，包含人車流分析、影像辨識、空氣偵測等多元創新治理應用，能協助縣市政府共創幸福科技智慧城，提供更優質的城市環境。