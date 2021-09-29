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仁武產業園區帶動澄德段重劃區 浤圃建案今也搶進動土

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
浤圃建設位在高雄仁武區的「澄德案」今天動土。，右二為浤圃建設董事長蘇宏圃。記者王昭月／攝影
浤圃建設位在高雄仁武區的「澄德案」今天動土。，右二為浤圃建設董事長蘇宏圃。記者王昭月／攝影

台積電、橋科設廠的話題效應外溢，同屬高雄S科技廊帶重要一環的仁武產業園區也成為建商爭相進場開發的「重地」，其中最鄰近榮總生活圈的仁武澄德重劃區，近年高樓相繼林立，較早進場的全誠建設還在蓋、浤圃建設位在京吉二路與京吉七路一塊752坪基地今天也動土，戰火如雲，代銷業評估，完工後每坪單價應有26萬元的空間。

產業園區的設置，對地價與房價都產生拉抬，近日台積電、橋科的話題發燒，鄰近的仁武產業園區也獲看好。仁武產業園區位於水管路三段與澄觀路，鄰近中山高鼎金系統與國道10號仁武交流道，總開發面積為74公頃，規劃導入航太工業、精密製造、電子及機械等產業，已有超過130多家廠商預登土地，未來可望釋6300職缺。

高雄仁武區緊鄰榮總、漢神生活圈，縣市合併前，相同規模的建築產品因房價降低一半，吸引不少新住人口，產生相當可的人口紅利，如今又仁武產業園區如火如荼推展，未來就業人口的住屋需求增加，知名建商紛把握進場投資開發商機。

其中位在行政區核心地段的澄德重劃區是兵家重鎮，包括全誠、日大、城揚、三發等建設公司都有推案紀錄，浤圃建設投入3億4969萬元，成功整合土地的「澄德案」，今也動土。

浤圃總經理蘇姿菁表示，澄德段距仁武產業園區約10分鐘車程，到漢神巨蛋、左營高鐵商圈約10到15分鐘，距台積電可能進駐的高煉廠也僅7公里，交通便捷，當地有綠地公園，優質文教學區，生活機能也優，適合首購或首換族置產，浤圃預定建為地上15樓的雙棟大樓，總戶數160戶，坪數24至42坪，2至3房產品。

包括立永及上揚等代銷業都認為，仁武澄德段未來每坪單價有追高到26萬的空間，後勢可為。

浤圃建設位在高雄仁武區的「澄德案」今天動土。，右二為浤圃建設董事長蘇宏圃。記者王昭月／攝影
浤圃建設位在高雄仁武區的「澄德案」今天動土。，右二為浤圃建設董事長蘇宏圃。記者王昭月／攝影
受仁武產業園區帶動，周緣的澄德重劃區成為建商爭相推案的重地。記者王昭月／翻攝
受仁武產業園區帶動，周緣的澄德重劃區成為建商爭相推案的重地。記者王昭月／翻攝

台積電 重劃區

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