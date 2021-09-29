工業富聯首次公布專利成果 全球專利達4,966件

鴻海（2317）旗下工業富聯首次公佈在全球知識產權佈局上的成果，工業富聯首席法務長解辰陽博士表示，目前專利佈局包括中、美、德、法、日等全球13個國家及地區，專利數量達4,966件，仍在持續增加中。

解辰陽指出，「工業富聯的核心三大業務項目中，工業互聯網領域專利超過300件；雲計算領域累計超過1,300件；通信及移動網路設備領域累計超過3,500件，高價值專利資產占比持續提升」。

解辰陽表示，作為主力業務之一，工業富聯在工業互聯網上的技術創新，已從硬體走向軟體，目前所積累的超過300件工業互聯網相關專利已覆蓋應用層SaaS、平臺層PaaS、基礎層IaaS和邊緣層數據採集等四個層面。

解辰陽說，貴州綠色隧道是全中國第一個獲得美國綠色數據中心建築LEED最高等級白金級認證的專案，尤其在節能與節水部分都獲得滿分，支撐該隧道建立的就是工業富聯在伺服器液冷技術、浸沒式技術等關鍵領域的188件專利。

另外，工業富聯在5G相關領域的專利申請年增長率超過70%，技術涵蓋5G相關的雲、網、端相關硬體設備和軟體產品，並推出全球首款為工業互聯網設計的5G小型基地台，大力推動5G+工業互聯網的落地。

工業富聯在近期話題熱點的元宇宙相關智能穿戴終端設備上，也已掌握近百件專利，其中VR/AR相關技術占比超過三分之一，已提前為未來相關產業可能出現的價值爆發打下基礎。

以「產業集群、數智賦能、生態協同」為主題的2021大灣區工業互聯網峰會於9月27日至29日在深圳舉行，工業富聯9月28日下午，以「工業互聯網知識產權保護與創新」為題開啟分論壇，探討全球知識產權(Intellectual Property, IP)經濟新業態下，企業如何做好知識產權護城河，確保產權攻守價值極大化，以全面實現企業持續發展。