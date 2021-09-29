駐印度代表處訪旁遮普省 談綠能循環經濟合作

中華民國駐印度代表葛葆萱最近與相關人員拜會印度旁遮普省科技暨環境部，雙方討論了多項未來可以合作的項目，包括運用台灣新農業科技解決當地空氣汙染並製造能源。

葛葆萱26日偕同教育組組長陳立穎、科技組組長王金燦與秘書姜懿庭、程志瀚等人出訪首都新德里以北將近300公里的旁遮普省（Punjab），進行3天訪問。

一行人首先在訪問前兩天分別與當地兩所高等學府簽署合作備忘錄，同意設立台灣教育中心，28日拜會旁遮普省科技暨環境部。

在旁遮普省科技暨環境部，葛葆萱等人受到次長庫瑪（Dilip Kumar）熱情接待，之後與科學技術委員會（PSCST）執行長艾若拉（Jatinder Kaur Arora）針對科技、教育、產業等各項領域進行交流。

葛葆萱今天告訴中央社，印度市場具有高度潛力，隨著疫情緩解，雙邊交流活動將接續重啟，除了加深雙邊科研交流外，期盼未來有更多台灣中小企業赴印度，深化雙邊貿易關係。

王金燦說，雙方談及的合作領域包括綠能、循環經濟、創新創業生態系統、竹科技相關應用等，希望未來可以促進達成更緊密的合作夥伴關係。

他指出，為配合政府5+2產業創新計畫，台灣可在綠能科技方面導入新農業科技，協助旁遮普省解決農夫燃燒稻草梗產生的空氣汙染問題，將有機廢棄物轉換成生質燃料能源。

王金燦補充，代表處科技組9月初曾促成台灣核能研究所與旁遮普省科學技術委員會召開視訊會議, 討論技術轉移的可能性，雙方對於簽訂合作備忘錄持正面態度，目前正在進一步討論具體合作形式。

據轉述，庫瑪認為旁遮普省應與台灣有更多交流，也可設立科技相關研究中心，結合科技與當地竹產業，達到雙贏局面。

葛葆萱一行出訪期間，剛好遇到旁遮普省及全印度多處爆發大規模農民示威，交通受到嚴重影響，但仍能克服障礙，完成了事先安排的所有行程。