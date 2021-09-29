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GDP預測衝破6% 梁國源：出口榮景掩蓋了內需的不好

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

景氣好熱！元大寶華今（29）日發布「2021年台灣經濟預測第3季更新及2022年預測」，上修2021年經濟成長率預測至6.0%，成為第一個預測台灣GDP破六的國內機構。

元大寶華並預測今年第 3、4 季成長率分別為 4.0%、3.8%，預測2022年經濟成長率為3.2%，並預測各季成長率分別為1.81%、3.62%、3.60%、3.70%。

為什麼今年GDP可以衝破6%，比主計總處的5.88%和央行的5.75%都要來得好？元大寶華綜經院院長梁國源表示，台灣今年的出口表現比美中貿易戰時還好，且台灣的出口表現，更遠遠優於全球的出口表現。

台灣的外需表現又為什麼會這麼亮眼？梁國源直指是「台積電（2330）站在如此這麼關鍵的角色」。梁國源說，台灣外需強勁主要是因為ICT的出口，半導體尤其特別強，且台灣的半導體產業，從晶圓、封測、設備都做得不錯，是完整的產業，因此在全球發生晶片危機的時候，台灣的重要性和競爭力就被凸顯出來了。

不過，梁國源也示警，台灣經濟出現內外需的嚴重失衡，元大寶華上修GDP至6%，是因為出口的榮景所帶動掩蓋了內需發展不是很好的狀況，畢竟國內的消費成長很差，但整體經濟成長率相當好，那是因為內需被外需強勁的表現所掩蓋了。至於2022年的預測，梁國源則說「就沒有那麼好了」。

元大 經濟成長率 GDP

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