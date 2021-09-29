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緯穎獲首屆數位轉型鼎革獎 企業全方位數位轉型

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

緯穎科技（6669）今（29）日獲頒《哈佛商業評論》全球繁體中文版與企業管理系統領導廠商SAP共同舉辦的首屆數位轉型鼎革獎，綜合數位轉型獎製造業先鋒組首獎。

緯穎科技以創新的ODM Direct商業模式，直接提供雲端機房設備給大型資料中心。不僅與國際一線雲端服務供應商保持密切的合作關係，產品出貨全球超過 300個資料中心。

作為雲端產業的一員，緯穎成立之初即以「雲端優先 零企業機房」為策略，陸續投入全雲化企業應用系統、區塊鏈供應鏈管理、自主化智慧製造與混和雲資安防禦體系等資訊系統、創新技術的導入。此外，緯穎亦積極投入建構全員數位化的能力與文化，透過舉辦黑客松與數位嘉年華等活動，鼓勵同仁廣泛應用 M365 Power Platform、Chat Bot 等技術，由員工創意自建 RPA (機器人流程自動化) 提升工作效率。

緯穎科技副董事長暨執行長洪麗甯強調，數位轉型若要成功，必須由上而下，也需由下到上都能相信數位賦能的力量，「領導者的參與，對於傳遞價值觀與策略方向，扮演著重要的角色。除了提供工具，透過各種活動鼓勵、培養員工的數位能力及打造數位文化更是關鍵。相信在數位轉型推動的初期，創造一個鼓勵學習應用的環境比設定KPI重要。數位轉型的成功奠基在每位員工思維的轉變。」

緯穎表示，透過推動科技創新與文化塑造的全方位數位轉型策略，一方面幫助緯穎提升產品研發效率，另一方面亦打造一條透明的供應鏈，隨時溯源掌握產品品質，快速反應解決用戶問題。不僅能進一步提升產品品質，更可回饋到研發部門作為設計參考，並且提升製程改善能力，進一步提升資料中心客戶滿意度。持續邁向「鼎新革故」的工業品牌永續經營之路。

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