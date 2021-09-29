快訊

替安倍晉三擋酒一戰成名！岸田文雄因好酒量救了台日關係

推動化合物半導體產業 工研院今啟動南部雨林計畫

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
副總統賴清德參觀製造化合半導體材料長晶用高純碳化矽粉末。記者黃宣翰／攝影
副總統賴清德參觀製造化合半導體材料長晶用高純碳化矽粉末。記者黃宣翰／攝影

全球進入電動車時代，化合物半導體成為新興產業技術之一，工研院規劃在南部打造化合物半導體與應用產業鏈，今天在台南市舉辦「南方雨林計畫啟動發布會」，邀集產官學研界共同推動化合物半導體產業，期望吸引更多國內外廠商優先加碼投資，扶植在地廠商進軍國際車用化合物半導體供應鏈。

南方雨林計畫啟動發布會今天上午10點起，在歸仁區台南綠能科技示範場域國際會議廳舉行，首先進行開場表演、影片介紹後，在副總統賴清德見證下，由工研院長劉文雄和台南市長黃偉哲簽訂合作備忘錄，將建置「化合物半導體與應用產業專區」，希望吸國內外業者投資。

賴清德說，半導體是台灣在世界居於領先重要產業，隨著電動車市場發展，化合物半導體將成兵家必爭之地，很高興在中央和地方政府與民間都有一致目標，有了工研院南方雨林計畫的拋磚引玉，期許能將南台灣打造成化合物半導體的聚落，讓結合車用動力電子的化合物半導體成為台灣的另一個重要產業，帶動全台灣整體經濟發展。

工研院產科國際所台灣汽車零組件一年產值約2千億元，南台灣約占三分之一，車燈、碰撞件更是全球售後維修市場龍頭。在自駕車電動化趨勢下，汽車零組件產業漸向電子零組件靠攏。耐高溫、高壓的化合物半導體，如氮化鎵（GaN）、碳化矽（SiC），將是帶領汽車零組件產業前進下世代智慧車輛的關鍵半導體。

氮化鎵（GaN）、碳化矽（SiC），其高速、耐高溫、耐高壓的特性，主要應用於高頻通訊及動力電子元件。

南方雨林計畫的發想者，工研院協理兼工研院南分院執行長吳誠文說，南台灣具有強韌產業生命力，許多全球第一的隱形冠軍都是來自南台灣，像是裝置在特斯拉電動車、軌道車，甚至太空站的螺絲；保時捷、法拉利的鍛造輪圈。這些南部產業的特性是，幾10年來跟著世界級大廠客戶學技術、改善製程，把產品做到爐火純青；其先進程度以及國際格局，不亞於國內半導體和科技業。

副總統賴清德參加南方雨林計畫啟動發布會，希望工研院南方雨林計畫的拋磚引玉，能將南台灣打造成化合物半導體的聚落。記者黃宣翰／攝影
副總統賴清德參加南方雨林計畫啟動發布會，希望工研院南方雨林計畫的拋磚引玉，能將南台灣打造成化合物半導體的聚落。記者黃宣翰／攝影
工研院今天在台南市舉辦「南方雨林計畫啟動發布會」，規劃在南部打造化合物半導體與應用產業鏈，與會來賓共同按扭，象徵啟動南方雨林計畫。記者黃宣翰／攝影
工研院今天在台南市舉辦「南方雨林計畫啟動發布會」，規劃在南部打造化合物半導體與應用產業鏈，與會來賓共同按扭，象徵啟動南方雨林計畫。記者黃宣翰／攝影

半導體 工研院 電動車

延伸閱讀

帆宣與工研院、亞氫籌組發電團隊 搶低碳氫能市場

工研院：中國限電若成常態 PCB廠勢必加速產能挪移

傳聯發科被要求引領台灣地區 毫米波5G芯片供應鏈

中國「合成澱粉」大突破 解全球糧荒 節約逾9成耕地

相關新聞

加入南科供電行列 森霸斥資10億建二期燃氣複循環發電

森霸電力在台南市山上區推動「森霸電力第二期燃氣複循環發電計畫」，今天上午舉行開工動土典禮，預定2024年6月30日商轉供...

氣動工具製造龍頭鑽全董事長賴明達病逝 公司營運正常

氣動工具製造龍頭鑽全實業（1527）董事長賴明達，28日晚間於中國醫藥大學附設醫院病逝，享年72歲，董事會於今（29）日...

中強光電智慧製造 獲2021數位轉型鼎革獎

《哈佛商業評論》與SAP共同舉辦的「2021數位轉型鼎革獎」今（29） 日舉行頒獎典禮，表揚在企業內推動數位轉型，具備多...

NCC加強管理機上盒 違法產品一年內不得重新審驗

國家通訊傳播委員會（NCC）今(29)日「電信管制射頻器材審驗管理辦法」部分條文修正草案，針對違反規定，且經廢止審驗證明...

井琪推動遠傳打造新商業模式 獲數位轉型領袖獎

由《哈佛商業評論》所舉辦之2021「數位轉型鼎革獎」，頒獎典禮於今（29）日舉行，遠傳（4904）總經理井琪以其企業數位...

吳敏求引領旺宏 獲第一屆數位轉型領袖獎肯定

《哈佛商業評論》攜手SAP挖掘數位轉型典範，首屆「數位轉型鼎革獎」獲獎名單於今（29）日公布，評審團認為，旺宏電子（23...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。