推動化合物半導體產業 工研院今啟動南部雨林計畫

全球進入電動車時代，化合物半導體成為新興產業技術之一，工研院規劃在南部打造化合物半導體與應用產業鏈，今天在台南市舉辦「南方雨林計畫啟動發布會」，邀集產官學研界共同推動化合物半導體產業，期望吸引更多國內外廠商優先加碼投資，扶植在地廠商進軍國際車用化合物半導體供應鏈。

南方雨林計畫啟動發布會今天上午10點起，在歸仁區台南綠能科技示範場域國際會議廳舉行，首先進行開場表演、影片介紹後，在副總統賴清德見證下，由工研院長劉文雄和台南市長黃偉哲簽訂合作備忘錄，將建置「化合物半導體與應用產業專區」，希望吸國內外業者投資。

賴清德說，半導體是台灣在世界居於領先重要產業，隨著電動車市場發展，化合物半導體將成兵家必爭之地，很高興在中央和地方政府與民間都有一致目標，有了工研院南方雨林計畫的拋磚引玉，期許能將南台灣打造成化合物半導體的聚落，讓結合車用動力電子的化合物半導體成為台灣的另一個重要產業，帶動全台灣整體經濟發展。

工研院產科國際所台灣汽車零組件一年產值約2千億元，南台灣約占三分之一，車燈、碰撞件更是全球售後維修市場龍頭。在自駕車電動化趨勢下，汽車零組件產業漸向電子零組件靠攏。耐高溫、高壓的化合物半導體，如氮化鎵（GaN）、碳化矽（SiC），將是帶領汽車零組件產業前進下世代智慧車輛的關鍵半導體。

氮化鎵（GaN）、碳化矽（SiC），其高速、耐高溫、耐高壓的特性，主要應用於高頻通訊及動力電子元件。