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美國啟動NSER倡議 台積電、英特爾、恩智浦響應

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

美國亞利桑那州主導發起的國家半導體經濟藍圖(NSER)倡議在美國時間28日正式啟動，包含台積電（2330）、英特爾、恩智浦以及Microchip響應，該倡議目標提高美國半導體競爭力並爭取數十州參與，加上美國半導體工業協會也加入，目標成為加強全美聯邦半導體產業政策的推手。

依據該組織倡議，旨在針對全球需求強化美國半導體競爭力。產業領導者、教育機構和公共部門將在未來的半導體製造合作。

依據官方說法，參與者包括英特爾、台積電、恩智浦以及Microchip等私營企業、高等教育機構、行業協會和各州，將在未來幾個月內召開會議，確定當前技術挑戰和機會、基礎設施和供應鏈問題、勞動力技能要求等，第一次會議定於10月舉行。

英特爾執行長PatGelsinger表示，很榮幸加入這值得貢獻的領域，今天我們都已看到了美國半導體產業強大的戰略重要性。英特爾50 多年來身為美國半導體的設計和製造領域的先驅，許多領先商業和技術創新都是從亞利桑那州發展，同時加強與研究機構、大學、國防機構、各州政府等的長期夥伴關係，這對於美國長期經濟和國家安全至關重要。

對於參與NSER，台積電亞利桑那公司執行長暨總經理Rick Cassidy表示，一個繁榮的半導體生態系統需要堅實的基礎設施、全面的供應鏈以及充沛的敬業人才。台積電正在亞利桑那州建造一個5奈米技術工廠，該工廠建成後將成為美國本土最先進的半導體製造設施，我們期待為美國繁榮的半導體生態系統做出貢獻。

恩智浦半導體總裁兼執行長Kurt Sievers表示，恩智浦構建汽車、工業、通訊基礎設施和智慧城市技術解決方案，改善人們的日常生活。我們相信NSER將有助於開闢一條使半導體應用多樣化的道路，同時確保美國各州採取措施，進一步優化半導體投資環境、基礎設施和勞動力。我們很榮幸能夠貢獻我們的專業知識協助壯大全美國半導體生產。

半導體 美國 台積電

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