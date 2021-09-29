群創裸視3D醫學影像 攜手成大醫學院進軍智慧醫療

在工業局「高端顯示科技場域應用實證推廣與創新培育計畫」支持下，成大醫學院與群創光電（3481）合作「醫學影像中心」開啟醫療高端顯示應用與影像研究里程碑，產官學研各界代表，並於今（29）日舉行揭幕典禮。

依據工研院IEK Consulting 統計資料顯示，我國顯示科技產業產值約可達新台幣1.5 兆元，如總就業人口約15 萬人，約已占臺灣GDP 的8%，顯示器如何結合5G 與AIoT 的基礎，開發新型態應用與新商業模式，將是企業轉型契機。另一方面，美國FDA為了確保醫療影像軟體的輔助診斷有效且安全，2019年公布了「臨床決策支援軟體草案工作指導手冊 (Decision Support Software)」-「軟體即醫材 （Software as a Medical Device；SaMD）」規範，2020年底已核准84項智慧醫材，醫療影像相關之新創公司如雨後春筍孕育而生。

經濟部工業局副組長呂正欽表示，行政院聚焦智慧科技相關運用，軟硬整合，虛實融合，希望透過國產落地場域驗證，打造具指標性的亮點解決方案，樹立國際典範，擘畫未來顯示科技應用，國際輸出。他表示，群創「裸視3D手術用軟體與顯示器整合解決方案」也是工業局前瞻顯示技術應用之一，預計將成為醫師重要的診斷輔助與教學工具。

群創技術研發中心總處長楊秋蓮博士指出，醫師取得龐大的三維分析資料， 如CT、MRI等，卻只能以2D影像方式呈現，最終還是需要醫師臨床經驗判斷，甚是可惜，若能以3D的螢幕來呈現原本三維的資料，定能為醫師臨床診斷帶來更大幫助。楊秋蓮博士表示，群創開發的裸視3D是一種光場顯示技術，搭配獨家開發的Volume N3D演算法，可以顯示至少±10 cm的深度範圍、以及256個視點以上的高解析度3D影像，解決觀看傳統3D顯示器容易暈眩的問題，長時間使用也不會有不適感。此次與成大醫學院合作胸腔外科教學軟體以及裸視3D顯示器研發，從教學軟體應用著手，進而扮演醫病間溝通的媒介，期望未來可以成為醫師術前評估或是術中輔助不可獲缺的工具。