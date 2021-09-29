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YouTube短影音基金登台 創作者月獎勵金上看萬美元

中央社 / 台北29日電

繼今年7月在台灣推出YouTube Shorts（短影音）服務後，YouTube今天宣布Shorts基金正式拓展至台灣，符合資格的創作者每月有機會獲得100到1萬美元（約新台幣2780到27.8萬元）不等的獎勵金。

Google旗下影音平台YouTube大中華區策略合作夥伴資深總監陳容歆在官方部落格發文說，YouTubeShorts基金是一筆總計1億美元的基金，規劃在2021年至2022年期間發放，今天在台灣推出。每個月YouTube會與數千名符合資格的創作者聯絡，根據個人的Shorts觀看次數和參與度，邀請他們領取基金款項。

陳容歆表示，Shorts基金是打造YouTube Shorts營利模式的第一步，凡是符合資格規定的創作者都可以參與，不侷限於YouTube合作夥伴計畫的成員。

陳容歆指出，14年前推出的YouTube合作夥伴計畫奠定現代創作者經濟基礎，將YouTube平台上產生的大部分收益與創作者分享。過去3年來，YouTube支付給創作者、表演者和媒體公司的款項超過300億美元。今年第2季YouTube向創作者與合作夥伴支付的款項金額更是超過歷史上任何一季。

她提到，長期以來YouTube一直為創作者投資與開發廣告以外的新營利選項，包括付費數位產品、商品專區及品牌內容等。YouTube與創作者的共同目標是幫助創作者建立穩健且多樣化的商業模式，這個模式也必須能配合他們獨特的內容及粉絲社群。

陳容歆說，YouTube也持續探索讓創作者透過Shorts賺取收益的方式，並在全球陸續推出Shorts基金支持創作者在平台揮灑創意。

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