高階機種出貨時間曝！iPhone 13美、陸熱銷 法人看好鴻海有望受惠

蘋果iPhone 13 系列於24日開賣，根據本報調查蘋果官網顯示，目前蘋果兩大主力市場大陸、美國及台灣13 Pro、 13 Pro Max 系列供貨緊缺，從訂購到出貨時間約需3-5周，蘋果高階機款熱賣，法人看好以高階機種組裝為主的鴻海（2317）有望受惠。

蘋果上周開賣最新iPhone 13 系列，根據蘋果大陸官網數據顯示，截至今（26）日，iPhone 13 Pro、 Pro Max 到貨時間皆需4-5周，而13、13 mini 則需7-10日，呈現與去年iPhone 12 系列銷售同樣情況，皆為高階機種供貨較為緊缺。

而在蘋果大本營美國市場，同樣呈現高階機種較為緊缺情況，包含iPhone 13 Pro、 Pro Max 顯示到貨時間皆需要3-4周，至於13及13 mini 分別為7-10日、5-7日。

有別於大陸、美國蘋果兩大主力市場銷售趨勢，台灣雖然iPhone 13 Pro、 Pro Max 到貨時間也需4-5周，13 mini 到貨時間為7-10日，但iPhone 13 到貨時間卻整整拉長至2-3周。

以上調查數據涵蓋所有機種容量及顏色，單一機種從訂購到出貨所需時間皆為一致。

據國內電信業者開賣iPhone 13系列當日數據顯示，遠傳（4904）指出，iPhone 13系列手機開賣首日銷售量是去年iPhone 12首賣日的近兩倍。至於中華電信（2412）也宣布，iPhone 13 Pro/Pro Max等頂規旗艦主力機型大賣、占總數八成，是鐵粉首選。

市場人士分析，iPhone 13 系列高階機種緊缺，除了與蘋果初期供貨量有關外，高階機種較受美國、大陸及台灣「果迷」青睞，進而造成銷售熱潮，也是到貨時間較長的原因之一。

鴻海今年仍是蘋果智慧手機最大代工合作夥伴，iPhone 13 系列供貨比重約達七成，主要供應Pro等高階機款，以及13過半訂單，和碩（4938）整體訂單比例約達25%，以組裝13 mini為主，並搭配部分13機款，至於今年擠進供應鏈的陸廠立訊精密，訂單占比則約5%。