配合大陸限電政策 研華昆山廠證實「停工至9月底」

中國大陸「能耗雙控」造成企業限電、停產影響持續，工業電腦龍頭研華（2395）今（26）日證實，為了配合當地官方政策，昆山廠區自9月26日至30日已停工。

研華表示，昆山廠區停工主要是因應當地官方政策，對於停工造成的生產影響，將會由其他廠區支援製造或日後彈性生產解決。

研華目前主要生產基地在大陸昆山以及台灣，自中美貿易戰爆發以來，研華逐步擴張台灣產能，目前兩岸產能占比約各半。

大陸昆山當地企業近期收到昆山市政府通知的內容，寫到「為響應國家節能減排的號召」，整個昆山市的工業企業和貿易公司，從9月26日中午到9月30日要求全部停工，期間會有政府工作人員來落實情況。

研華先前規劃，受惠於解封後企業支出等專案重啟，除北美受缺料影響訂單遞延比例較高外，其餘市場可望呈雙位數高度成長。並規劃桃園及昆山廠區同步擴產，預計下半年集團產能可提升三成，為料件紓解後的訂單出貨高峰預做準備。