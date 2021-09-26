融入AI技術的EDA 才稱得上「設計自動化」

EDA的全稱是電子設計自動化（Electronic Design Automation），但其現在只能算是一種半自動化的工具，大量的工作還需要人工來操作。只有當AI技術開始融入之後，EDA工具才開始真正走向了自動化之路。



AI已無處不在

有報道指出，三星近期正與新思科技合作，將AI技術融入到芯片的設計中。據三星電子執行總裁Jaehong Park表示，通過AI技術找到了一個系統化的最優解決方案，超越了此前可以達到的芯片PPA（功率、性能和面積）效果。

將AI用於芯片設計已經不是頭一回了，谷歌就已將AI用在了TPU芯片的設計中，輝達也正在用AI算法來優化5nm和3nm芯片的設計，還有越來越多的芯片公司也將步其後塵。從下圖就可以看出，AI的應用已經深入整個IC產業鏈。

圖 從芯片設計到生產，使用AI最多的5個領域（數據來源：Gartner）

最為積極的還是EDA公司，畢竟AI將是改寫行業發展進程的大事件。近兩年來，採用AI技術的EDA方案更是層出不窮。比如，新思科技推出了DSO.ai，探索搜索空間、觀察設計隨時間的演變情況,同時調整設計選擇、技術參數和工作流程。Cadence發佈了Cerebrus，採用了類似用合成技術取代原理圖人工繪制的方法，打破芯片設計必須依靠人力的侷限。西門子EDA（Mentor）則在OPC矯正中引入了機器學習方法，大幅提升了輸出預測精度並縮短了預測時間。

數據快速提取模型、佈侷和佈線、電路仿真模型、PPA的優化決策都是EDA運用AI的方向。其中，芯片設計後端(或稱物理實現)尤其是佈侷佈線則是AI使用的密集區域。

對於這種現象，行業專家陳春章博士認為，後端與邏輯器件的物理形狀及擺放緊密相關，因此是利用機器學習對圖像圖形識別的最好場所。

「物理實現被簡稱為後端，後端工作可被簡化為佈侷佈線，均與算法及自動化相關，也是最耗時的，因此被選為主攻對象，還有DFM也與圖形填充相關，ML（深度學習）也做了很多。」他進一步解釋。

芯華章在其《EDA2.0白皮書》中就表示，芯片驗證的過程是提出約束條件，利用動態仿真和靜態分析的方法，達到功能、覆蓋率、等價性、功耗、工藝要求等驗證目的，這也是芯片設計流程中最耗時間和需要人力經驗的部分。

工程師在進行佈侷佈線時，往往面對數量龐大的網表圖節點、網表圖放置的網格粒度，需要數周的疊代才能找到滿足多項設計標準的解決方案。加之要綜合考慮 (PPA)，還需注意密度和佈線擁塞等方面的限制，也許只有AI能把工程師從繁雜的工作中解放出來。

「Cerebrus這類EDA工具對於剛畢業的學生或比較缺乏經驗的新手幫助巨大，讓他們可以很快地解決在芯片設計中要面對的問題。」Cadence公司數字與簽核事業部產品工程資深群總監劉淼談到了EDA工具的實際意義。

從工程學角度看芯片設計，就是利用參數去實現目標，基本的方法是建立參數和目標之間的聯系網絡，使用深度學習則會提高網絡的效率。一位行業資深人士告訴集微網，「在不太涉及實際物理規律的應用比如版圖佈侷佈線中，非常適合採用機器學習的方法。」

導入機器學習的還不止佈侷工具，佈侷完成之後的仿真與分析流程中也出現了機器學習的應用實例，那些採用最先進制程、晶躰琯數目已達幾十億個的巨型SoC，在設計仿真與分析的過程中，更適合採用機器學習。

劉淼分享了一個案例：「車規芯片最重要的是不能失效，否則將引出重大安全問題，在幫助瑞薩設計車規芯片時，我們用Cerebrus來測試流程，當時有400萬種可能的流程，Cerebrus只跑了80個就實現了定位，給這一芯片帶來了10%的性能提升。」

在芯片開發過程中，AI可以發揮的環節相當多，不過其終究是一項工具，使用者必須先厘清什麽問題最適合用ML或深度學習(DL)來解決，後面才能逐步展開，進行訓練數據搜集、發展模型等工作。正如陳春章所言，做ML應該首先理解目前EDA的方法，其次要了解工程和芯片。

挑戰和應對

國外一位從事機器學習的教授指出，機器學習方法能夠從多種工具的頂層提取數據來做整體的分析。他表示，解決整個數據庫的問題不是單純地讀取其他工具的輸出，而是做數據聚合和數據挖掘之後，當最終得到所有這些工具的統計結果時，它所描繪的是一種非常宏觀圖景。「就洞察力而言，機器學習獨一無二。」這位教授總結道。

這麽強大的工具要發揮作用，需要龐大的數據來「餵飽」它。每個芯片設計項目均會生成衆多的數據，其中包含著該設計的演變，展示了工程師為實現目標所做的工作。這些用人工很難分析的數據正好是機器學習最好的訓練材料。

現在的難點在於這些數據的獲取。集微諮詢高級分析師陳躍楠認為，芯片數據訓練的成本較高，特別是對數據的可靠性要求很高，因此獲取數據的成本也很大。

數據對於各家芯片公司都是最寶貴的財富，不可能輕易貢獻給EDA公司來做數據訓練。不過，EDA公司也有自己的辦法。劉淼就表示：「跟芯片廠商去合作，拿他們的數據去優化我們的工具是不可能的，但是可以跟產業的其他環節合作，比如與台積電這樣的晶圓廠合作，工藝線是需要調的，我們可以用這些數據來優化模型。」這種合作模式也是雙贏的侷面，EDA公司得到了數據，晶圓廠的工藝流程得到了打磨。

然則有了數據之後，對於AI在EDA中的使用，很多人還是有顧慮的。最大的擔心就是設計工程師的飯碗不保。

這種擔心也不無道理。將AI融入EDA方法學中，機器就可以觀察和收集到所有工程師的經驗，通過不間斷學習來變得越來越穩定，逐漸擺脫對人的經驗的依賴。

很多業內人士不認為情況會這麽嚴重，因為要實現高品質的IC設計，人還是最關鍵的因素。在沒有AI的狀況下，EDA工具可以使得工程師的生產力提高，但是增加了AI之後，EDA工具可以做得更好。在架搆設計、系統綜合等層面，工程師還可以發揮更多的聰明才智。

劉淼就表示：「EDA中使用AI是為了完成80%的重複性工作，還有20%更加有價值的工作依然要靠人力去完成的，引入AI最終還是為了釋放設計者的創作力。」