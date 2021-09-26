快訊

一張圖看天氣！西半部熱爆不像秋天 強颱蒲公英帶長浪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

融入AI技術的EDA 才稱得上「設計自動化」

集微網 / 集微網
全球晶圓代工產業競爭激烈。（美聯社）
全球晶圓代工產業競爭激烈。（美聯社）

EDA的全稱是電子設計自動化（Electronic Design Automation），但其現在只能算是一種半自動化的工具，大量的工作還需要人工來操作。只有當AI技術開始融入之後，EDA工具才開始真正走向了自動化之路。

AI已無處不在

有報道指出，三星近期正與新思科技合作，將AI技術融入到芯片的設計中。據三星電子執行總裁Jaehong Park表示，通過AI技術找到了一個系統化的最優解決方案，超越了此前可以達到的芯片PPA（功率、性能和面積）效果。

將AI用於芯片設計已經不是頭一回了，谷歌就已將AI用在了TPU芯片的設計中，輝達也正在用AI算法來優化5nm和3nm芯片的設計，還有越來越多的芯片公司也將步其後塵。從下圖就可以看出，AI的應用已經深入整個IC產業鏈。

圖 從芯片設計到生產，使用AI最多的5個領域（數據來源：Gartner）

最為積極的還是EDA公司，畢竟AI將是改寫行業發展進程的大事件。近兩年來，採用AI技術的EDA方案更是層出不窮。比如，新思科技推出了DSO.ai，探索搜索空間、觀察設計隨時間的演變情況,同時調整設計選擇、技術參數和工作流程。Cadence發佈了Cerebrus，採用了類似用合成技術取代原理圖人工繪制的方法，打破芯片設計必須依靠人力的侷限。西門子EDA（Mentor）則在OPC矯正中引入了機器學習方法，大幅提升了輸出預測精度並縮短了預測時間。

數據快速提取模型、佈侷和佈線、電路仿真模型、PPA的優化決策都是EDA運用AI的方向。其中，芯片設計後端(或稱物理實現)尤其是佈侷佈線則是AI使用的密集區域。

對於這種現象，行業專家陳春章博士認為，後端與邏輯器件的物理形狀及擺放緊密相關因此是利用機器學習對圖像圖形識別的最好場所。

物理實現被簡稱為後端，後端工作被簡化為佈侷佈線，均與算法及自動化相關，也是最耗時的，因此被選為主攻對象還有DFM也與圖形填充相關，ML（深度學習）也做了很多。」他進一步解釋。

芯華章在其《EDA2.0白皮書》中就表示，芯片驗證的過程是提出約束條件，利用動態仿真和靜態分析的方法，達到功能、覆蓋率、等價性、功耗、工藝要求等驗證目的，這也是芯片設計流程中最耗時間和需要人力經驗的部分。

工程師在進行佈侷佈線時，往往面對數量龐大的網表圖節點、網表圖放置的網格粒度，需要數周的疊代才能找到滿足多項設計標準的解決方案。加之要綜合考慮 (PPA)，還需注意密度和佈線擁塞等方面的限制，也許只有AI能把工程師從繁雜的工作中解放出來。

「Cerebrus這類EDA工具對於剛畢業的學生或比較缺乏經驗的新手幫助巨大，讓他們可以很快地解決在芯片設計中要面對的問題。」Cadence公司數字與簽核事業部產品工程資深群總監劉淼談到了EDA工具的實際意義。

從工程學角度看芯片設計，就是利用參數去實現目標，基本的方法是建立參數和目標之間的聯系網絡，使用深度學習則會提高網絡的效率。一位行業資深人士告訴集微網，「在不太涉及實際物理規律的應用比如版圖佈侷佈線中，非常適合採用機器學習的方法。」

導入機器學習的還不止佈侷工具，佈侷完成之後的仿真與分析流程中也出現了機器學習的應用實例，那些採用最先進制程、晶躰琯數目已達幾十億個的巨型SoC，在設計仿真與分析的過程中，更適合採用機器學習。

劉淼分享了一個案例：「車規芯片最重要的是不能失效，否則將引出重大安全問題，在幫助瑞薩設計車規芯片時，我們用Cerebrus來測試流程，當時有400萬種可能的流程，Cerebrus只跑了80個就實現了定位，給這一芯片帶來了10%的性能提升。」

在芯片開發過程中，AI可以發揮的環節相當多，不過其終究是一項工具，使用者必須先厘清什麽問題最適合用ML或深度學習(DL)來解決，後面才能逐步展開，進行訓練數據搜集、發展模型等工作。正如陳春章所言，做ML應該首先理解目前EDA的方法其次要了解工程和芯片。

挑戰和應對

國外一位從事機器學習的教授指出，機器學習方法能夠從多種工具的頂層提取數據來做整體的分析。他表示，解決整個數據庫的問題不是單純地讀取其他工具的輸出，而是做數據聚合和數據挖掘之後，當最終得到所有這些工具的統計結果時，它所描繪的是一種非常宏觀圖景。就洞察力而言，機器學習獨一無二。」這位教授總結道。

這麽強大的工具要發揮作用，需要龐大的數據來「餵飽」它。每個芯片設計項目均會生成衆多的數據，其中包含著該設計的演變，展示了工程師為實現目標所做的工作。這些用人工很難分析的數據正好是機器學習最好的訓練材料。

現在的難點在於這些數據的獲取。集微諮詢高級分析師陳躍楠認為，芯片數據訓練的成本較高，特別是對數據的可靠性要求很高，因此獲取數據的成本也很大。

數據對於各家芯片公司都是最寶貴的財富，不可能輕易貢獻給EDA公司來做數據訓練。不過，EDA公司也有自己的辦法。劉淼就表示：「跟芯片廠商去合作，拿他們的數據去優化我們的工具是不可能的，但是可以跟產業的其他環節合作，比如台積電這樣的晶圓廠合作工藝線是需要調的，我們可以用這些數據來優化模型」這種合作模式也是雙贏的侷面，EDA公司得到了數據，晶圓廠的工藝流程得到了打磨。

然則有了數據之後，對於AI在EDA中的使用，很多人還是有顧慮的。最大的擔心就是設計工程師的飯碗不保。

這種擔心也不無道理。將AI融入EDA方法學中，機器就可以觀察和收集到所有工程師的經驗，通過不間斷學習來變得越來越穩定，逐漸擺脫對人的經驗的依賴。

很多業內人士不認為情況會這麽嚴重，因為要實現高品質的IC設計，人還是最關鍵的因素。在沒有AI的狀況下，EDA工具可以使得工程師的生產力提高，但是增加了AI之後，EDA工具可以做得更好。在架搆設計、系統綜合等層面，工程師還可以發揮更多的聰明才智。

劉淼就表示：「EDA中使用AI是為了完成80%的重複性工作，還有20%更加有價值的工作依然要靠人力去完成的，引入AI最終還是為了釋放設計者的創作力。」

AI 機器學習

延伸閱讀

噪音消失、景觀變亮！鐵路沿線居民生活品質改變有感

傳與AMD建合資公司 聯發科鄭重否認

Counterpoint：Q2手機SoC市場聯發科反超高通

路透社：英特爾、蘋果等企業將出蓆美國白宮芯片短缺會議

相關新聞

配合大陸限電政策 研華昆山廠證實「停工至9月底」

中國大陸「能耗雙控」造成企業限電、停產影響持續，工業電腦龍頭研華（2395）今（26）日證實，為了配合當地官方政策，昆山...

華邦電：NOR Flash價格Q4有望續漲 明年上半年產能滿載

集微網消息，業內預計，存儲器大廠華邦電第三季度營收有望較上一季度再增15%，盈利增幅也達雙位數，而第四季度NOR Flash價格仍有望持續上漲，另外產能已滿載至明年上半年，運營將維持第三季度高水準。

晶片荒燒出韓國產業鏈缺陷 K半導體戰略比拚台灣

8月13日上午，戴著口罩、神情黯然的三星電子副會長李在鎔步出首爾看守所；文在寅政府不畏批評聲浪，以國家利益為由假釋大財閥掌門人。韓國拚經濟不能沒有「三星帝國」？

當錄音帶成為時代的眼淚 凌陽變身進軍車用市場

坐在車上，聽著父母用錄音帶播放的流行歌曲，是許多人難忘的童年回憶，但現在汽車影音系統多以藍牙、外接式USB為主，車上安裝錄音帶播放器早已成為「時代的眼淚」。

融入AI技術的EDA 才稱得上「設計自動化」

EDA的全稱是電子設計自動化（Electronic Design Automation），但其現在只能算是一種半自動化的工具，大量的工作還需要人工來操作。只有當AI技術開始融入之後，EDA工具才開始真正走向了自動化之路。

大陸限電 台郡：展開兩岸產能調度 滿足客戶需求

大陸限電措施加強，近日江蘇昆山一帶祭出臨時限電措施至10月1日不少當地大廠受到影響，對於相關訊息，在昆山同樣設有廠的台郡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。