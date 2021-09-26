華邦電：NOR Flash價格Q4有望續漲 明年上半年產能滿載
集微網消息，業內預計，存儲器大廠華邦電第三季度營收有望較上一季度再增15%，盈利增幅也達雙位數，而第四季度NOR Flash價格仍有望持續上漲，另外產能已滿載至明年上半年，運營將維持第三季度高水準。
據鉅亨網報道，網絡、5G應用、物聯網、電動車等需求持續拉動下，華邦電產能維持滿載，在漲價傚應持續發酵下，利基型DRAM與NOR Flash第三季度漲幅將延續雙位數。公司指出，在供給吃緊下，第四季度NOR Flash價格仍有望持續上漲。
華邦電透露，公司明年上半年產能已滿載，已有許多客戶在談明年的長約。目前公司主要生產基地台中廠現有產能為5.7萬片，在客戶需求強勁下，台中廠明年訂單掌握度已達六成，為應對客戶需求，明年將再擴充約2000片產能，使總產能將達到5.9萬片。
高雄新廠方面，規劃第一階段產能3.15萬片，初期將先裝機1萬片，預計明年第四季度投產，導入25nm微縮 (25S) 制程，相儅於同行的20nm。
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