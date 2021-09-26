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遠傳熱賣iPhone 13創佳績 預期將帶動ARPU成長

經濟日報 / 記者 陳虹妃／即時報導
遠傳於9.24日盛大開賣iPhone 13系列手機，舉辦實體開賣活動，成功維繫果粉們長年來衝首購日搶購新機的熱情，銷售數字氣勢如虹！(圖為遠傳電信總經理井琪親臨開賣活動現場，與果粉一同迎接全新的iPhone 13)圖/業者提供
遠傳於9.24日盛大開賣iPhone 13系列手機，舉辦實體開賣活動，成功維繫果粉們長年來衝首購日搶購新機的熱情，銷售數字氣勢如虹！(圖為遠傳電信總經理井琪親臨開賣活動現場，與果粉一同迎接全新的iPhone 13)圖/業者提供

遠傳於9/24日盛大開賣iPhone 13系列手機，舉辦實體開賣活動，成功維繫果粉們長年來衝首購日搶購新機的熱情，銷售數字氣勢如虹！根據遠傳的銷量數據顯示，iPhone 13首賣日的銷售量為去年iPhone 12首賣日的近2倍，締造自iPhone 6系列後，最佳iPhone首賣日成績！

目前銷售最好的iPhone 13手機前兩名分別為iPhone 13 Pro Max 256G與iPhone 13 Pro 256GB，顯示用戶對手機儲存容量的需求明顯提升。年度iPhone新色天峰藍則最受果粉們追捧，但金色與石墨色也都有死忠的支持者。遠傳各門市除了持續服務今年換購新機的果粉，在各機型供貨量充足的條件下，遠傳也樂觀預期數字將再成長。

2014年起開賣的iPhone 6系列在全球熱銷，台灣也同步掀起4G換機潮的大浪，以目前iPhone 13的銷售情形，的確有帶動5G換機潮之勢。根據遠傳統計，此次申辦iPhone 13的用戶中，多數用戶選擇申辦1399以上資費，預期將帶動ARPU成長。遠傳分析，資費內容設計市場接受度高等各項條件到位的情況下，消費者的購機決策較以往果決不少。另外，遠傳也發現，今年iPhone 13系列手機同日開賣4款新機，讓消費者少了等待、觀望的時間；且iPhone 13的訂價策略得宜，入門機型價格的甜蜜點，成為不少4G消費者升級5G服務的重要推手。

另外，遠傳穩紮穩打用心建設5G的成果也持續顯現，在日前國際行動網路調查權威Opensignal最新報告，遠傳在「5G下載速度」、「5G上傳速度」以及「5G影音體驗」三項關鍵指標，均打敗韓國榮獲世界第一。遠傳5G用戶體驗也相當有感，開賣日搶頭香的民眾即表示其5G體驗真的很好所以繼續選用遠傳。在網路品質的口碑效應持續發酵下，對於消費者換購iPhone 13手機的時刻便會發揮關鍵影響力。

根據遠傳的銷量數據顯示，iPhone 13首賣日的銷售量為去年iPhone 12首賣日的近2倍，締造自iPhone 6系列後，最佳iPhone首賣日成績！圖/業者提供
根據遠傳的銷量數據顯示，iPhone 13首賣日的銷售量為去年iPhone 12首賣日的近2倍，締造自iPhone 6系列後，最佳iPhone首賣日成績！圖/業者提供

iPhone iPhone 13 Pro Max 遠傳

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