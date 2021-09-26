傳與AMD建合資公司 聯發科鄭重否認
集微網報導，針對市場近來傳言稱，AMD和聯發科就組建一家合資企業進行談判，旨在開發用於筆記本的集成Wi-Fi、5G和高速傳輸芯片的SoC解決方案一事，聯發科方面鄭重否認。
據台灣經濟日報報導，聯發科回應稱，完全沒有合資公司這件事情，這是錯誤訊息。
報導進一步指出，聯發科在NB應用領域，其實早已攜手AMD的競爭對手英特爾。先前英特爾公佈推出首款5G産品Intel 5G Solution 5000，就是與聯發科攜手打造，雙方就5G基帶解決方案的産品定義、開發、認証、支援等方面進行郃作。
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