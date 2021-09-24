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5G資費「麥相害」目前不打價格戰

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣5G開台超過一年，5G用戶滲透率逼近20%，各家電信業者資費策略相對「冷靜」，即使搶iPhone 13商機，在資費設計跟手機補貼上也頗有「節制」。消費者最關心5G何時開始殺價？遠傳總經理井琪說，殺價戰「害人害己」；台灣大總經理林之晨表示降價「尚無計畫」；亞太電信更直言5G資費將至少持穩至年底。

電信業者看價格都是以中華電信馬首是瞻。目前中華電5G資費「穩若泰山」，其他業者也樂得跟隨。目前電信三雄成功推動4G用戶升級5G，5G用戶升級資費方案較4G成長兩成。就連台灣之星及亞太電信主打低資費用戶，現在5G ARPU(平均消費金額)也較4G倍增。

但台灣消費者嚐過4G殺價戰甜頭，最愛問殺價戰何時開打。井琪分析，4G推出初期，小業者殺價競爭，主因台灣之星開台時僅有5M頻譜，價格當然優惠。但5G開始大家都花了不少錢，標頻譜、建設成本都是高額負擔，殺價競爭不健康，也害人害己。她說，希望大家正道競爭，積極升級網路，打出不同營運策略，現在市場還不到那時候（殺價搶客），最好都不要發生。

至於台灣大是否規劃降低5G吃到飽門檻，林之晨指出，目前還是攤提高峰期，尚無計畫。

台灣之星衝刺5G用戶，資費策略也相當明確。台灣之星表示，打造「全民5G」方案、推出比三大便宜400元的5G吃到飽資費，月繳999元就可5G不限速上網吃到飽，將隨時觀察市場動態。

亞太電信結盟遠傳加入5G戰局，亞太電信認為，要積極吸引既有4G用戶升級5G，及攜碼及新申辦的新進用戶，鼓勵5G用戶申辦999元以上資費，並在799元的資費方案上找到用戶喜歡的甜蜜點，預估5G資費將至少持穩到年底。

5G 4G 資費

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5G資費是否降價 電信高層：殺價競爭害人害己

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