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台積電擬發163億元公司債 新建擴建廠房設備
晶圓代工廠台積電（2330）今（24）日決議發行新台幣163億元無擔保普通公司債，募得價款的用途及運用計畫為新建擴建廠房設備。
公告內文指出，台積電預計發行的163億元無擔保普通公司債，其中，4年6個月期的甲類發行金額為32億元，5年期的乙類發行金額69億元，7年期的丙類發行金額46億元、10年期的丁類發行金額16億元。
甲類固定年利率0.535%、乙類固定年利率0.54%、丙類固定年利率0.6%、丁類固定年利率0.62%。台積電指出，將委任群益金鼎證券為主辦承銷商，募得資金將用於新建擴建廠房設備。
為支應產能擴充或污染防治相關支出的資金需求，台積電董事會於2月9日核准在1200億元額度內，在國內市場募集無擔保普通公司債，台積電今天公告的163億元無擔保普通公司債是110年度第6期公司債。
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