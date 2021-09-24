鴻海工程師確診 郭辦：無明顯症狀

郭台銘辦公室今（24）日表示，代富佳生技轉發確診個案説明，由富佳生技開發的唾液PCR 快篩機目前已經向食藥署申請EUA程序進行審核中。本日疫情指揮中心公告本土確診案例者為參與產品開發的研發工程師，目前該工程師沒有明顯症狀，據政府公告Ct 值約36。

富佳生技緣於保護員工健康，於疫情期間，免費提供唾液PCR 快篩機給員工試用，案者日前因為有輕微感冒症狀，公司提供快篩機給該名員工回家自行檢測，該員工在中秋連假最後一日連續測到陽性結果，隔天公司為求謹慎，請她在進工作場所前再次進行一次快篩機測試，仍然得到陽性結果，因此立即安排至醫院進行PCR 採檢，於今日被指揮中心公告確診。

在疫情期間公司首重保障員工健康，避免染疫，富佳生技在此名染疫工程師唾液PCR快篩得到陽性結果後，已同步啟動內部疫調，把相關6位的接觸者進行隔離檢疫，後續將配合政府依照防疫規定辦理。