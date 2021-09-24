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5G殺手級應用是什麼？台灣大總座林之晨：元宇宙

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

iPhone 13 今日正式開賣，各家電信業者看好iPhone 13可望帶動5G高資費用戶，至於殺手級應用何時發生推升5G爆發性成長，台灣大（3045）總經理林之晨表示，短期看不到5G爆發性成長的契機，需要有物聯網、元宇宙、AR、VR等生態系殺手級應用出現，才有爆發性成長，時間點約在2024到2026年之間。

林之晨認為，目前5G用戶每月以1%滲透率速度成長，蘋果iPhone 13買氣比去年好，有過之而無不及，主要是去年是分批上市，今年一起上市，有加速5G用戶成長。

但5G何時爆發，林之晨表示，短期看不到爆發性成長契機，5G還是需要有創新的殺手級應用，包括物聯網、元宇宙、AR、VR，預估2024年至2026年5G才會爆發性成長。

至於是否降低5G吃到飽門檻，林之晨指出，目前還是得提高峰期，目前尚無計畫。

5G 林之晨 iPhone 13

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