宜鼎推全球首款PCIe Gen 4x4固態硬碟 儲存效能升2倍

全球5G商轉邁入第三年，不僅基礎建設逐漸到位，對於儲存設備的效能要求也相應提升。全球工業級SSD市佔第一的宜鼎國際（5289），瞄準5G應用，推出全球首款工業級PCIe Gen 4x4固態硬碟，以雙倍容量、雙倍頻寬及雙倍傳輸速率，將積極導入5G基礎設施、mmWave毫米波設備、智慧路燈及AIoT人工智慧物聯網等高階市場應用。

國際市調機構Fortune Business Insights預測，全球5G基礎建設市場規模將在2027年底達到800.6億美元，於2020至2027年間達到71.0%的年複合成長率，為各式5G及AIoT創新應用奠定堅實基礎。然而除了5G網路帶來的高速、低延遲與廣連結特性，在儲存裝置的效能上，也必須突破過往Gen 3.0儲存設備所面臨的頻寬與傳輸速率瓶頸，才能充分發揮海量資料在即時存取、演算的優勢。

宜鼎全新工業級PCIe Gen 4x4固態硬碟採用112層3D TLC先進堆疊製程，整體儲存效能較前一代PCIe 3.0帶來雙倍成長，推升儲存容量至4TB，提升傳輸速率至16 GT/s。該系列亦支援NVMe 1.4技術，能有效減少讀寫耗損與延遲，帶來更高的穩定性。

而在資安防護方面，均符合國際AES-256及TCG OPAL 2.0高階加密標準。此外，考量諸多5G及AIoT設備暴露在條件嚴苛的戶外環境，全新系列均支援工業級寬溫技術，讓儲存設備在-40至85℃的環境下都能穩定運作。不僅如此，為提供客戶更極致的產品讀寫效能，宜鼎也正積極導入Namespace命名空間技術，未來Gen 4.0系列產品將能依照儲存資料的使用頻率，進行分隔存取，藉此提升使用效率、降低重複讀寫次數並延長使用壽命。