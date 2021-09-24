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市場看好iPhone新機銷售之際 法人下修大立光評等

經濟日報 / 記者周克威／即時報導

蘋果iPhone 13問市，市場預期銷售將傳捷報之際，法人機構指出，考量iPhone採用低規鏡頭衝擊獲利，下調大立光（3008）投資評等至中立；大立光在昨（23）日已被信驊（5274）超車後，昔日股王的股價，在台股高價排名已落至第三。

分析師表示，短期內蘋果偏重運算攝影的趨勢不易改變，iPhone大量採用低規鏡頭將成未來趨勢，由於採用較低規的6P與7P鏡頭，導致價格與毛利率皆不如以往，因營收、獲利受到壓抑，因此，下調大立光投資建議為中立。

蘋果年度新機iPhone 13啟動鏡頭拉貨動能，雖然Pro版手機加大鏡頭光圈，但出貨量較大的13與13mini的鏡頭規格卻少有變動，加上A15處理器提升44% AI效能並更新ISP，iPhone 13主要靠運算攝影提升拍照效果，而非提升鏡頭光學表現，以至於iPhone的6P、7P鏡頭為低規產品，價格與毛利率皆不如以往，預估大立光本季營收121 億元，季增19%。

因鏡頭並非高階產品，僅能靠提升營收規模與生產良率維持毛利率表現，預期毛利率最佳水準僅與第2季相當。

展望第4季，iPhone 13、13 mini最低儲存容量較前代產品翻倍、電池容量、處理器效能與攝影系統皆升級，在加量不加價的訂價策略下，有助提升銷售表現，預期iPhone 13系列機種銷量將接近9,000萬支，因iPhone銷量提升有助增加鏡頭出貨量，預期全季營收128億元，季增5.6%。

鏡頭 iPhone iPhone 13

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