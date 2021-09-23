微軟新一代Surface 導入英特爾Intel Evo平台設計
微軟宣布推出4款新一代Surface設計，都採用英特爾Intel Core處理器，包含首款二合一筆電Intel Evo平台設計，同時也首次為2款Surface導入Thunderbolt 4設計。
英特爾行動創新副總裁Josh Newman表示，很高興Microsoft Surface加入Intel Evo這個大家庭，新款Surface Pro 8提供Intel Evo平台不容妥協的使用體驗，這也是Surface Pro首次提供支援Thunderbolt 4。
英特爾指出，超過75％的Windows PC都由英特爾處理器所驅動，包括宏碁（2353）、華碩（2357）、戴爾、惠普（8424）、聯想、LG、微星（2377）和三星，及其它OEM廠，提供超過80款以Windows為基礎的Intel Evo平台設計，如今Surface Pro 8也加入這個快速成長中的名單。
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