德儀攜手台達電 搶攻企業用伺服器電源供應器商機

晶片大廠德儀（TI）於今(23)日宣布攜手台達電，其氮化鎵（GaN）技術和 C2000即時微控制器（MCU），加上台達電長期耕耘的電力電子核心技術，將為資料中心開發設計高效、高功率的企業用伺服器電源供應器（PSU）。

德儀指出，與採用傳統架構的企業伺服器電源供應器相比，上述台達電研發的伺服器電源供應器功率密度可提高80%，效率提升1%。根據能源與氣候政策公司能源創新（Energy Innovation）的估計，效率每改善1%，等於每座資料中心可節省1百萬瓦的總系統成本。

德儀強調，這次利用創新的半導體製程製造矽基氮化鎵（GaN-on-silicon）技術與積體電路，協助台達電等公司打造差異化應用，可提升全球資料中心電源效率。

台達電源及系統事業群（PSBG）副總裁暨總經理尹鏇博則表示，公司多年來專注於提供高能源效率的產品與解決方案，與夥伴及客戶密切合作，以降低碳足跡。氮化鎵已突破研發門檻，從未來科技轉變為目前可採用的技術，將為電源供應系統帶來新的設計方式，並提高產品效能和功率，尤其適合伺服器電源供應器。氮化鎵技術將完全顛覆既有電源設計與架構，未來幾年電源方案和產品的發展令人期待，台達電也將善用新技術，進一步強化在資料中心與其它大型應用電源解決方案的領導地位。