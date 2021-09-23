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企業上雲端 伺服器作業系統遭惡意攻擊近1,300萬次

經濟日報 / 記者張剛瑋／即時報導
趨勢科技發表2021上半年Linux資安研究報告，其中偵測到挖礦程式、網頁後門及勒索病毒占惡意程式中的56%。趨勢科技提供
趨勢科技發表2021上半年Linux資安研究報告，其中偵測到挖礦程式、網頁後門及勒索病毒占惡意程式中的56%。趨勢科技提供

資安廠趨勢科技近日發表有關2021上半年Linux資安現況的最新研究。這份報告提供了珍貴的分析來說明當企業正逐漸擴大雲端數位足跡的同時，Linux作業系統也正持續遭到攻擊。

截至2017年為止，90%的公有雲都是在Linux 上運作。Gartner指出，由於雲端原生架構日益受到重視，使得業界開始檢討未來資料中心內的伺服器虛擬化是否還有存在必要。其中最常被討論的就是以 Linux作業系統為基礎的虛擬化，因為這是容器環境的建構基礎。

Linux讓企業建置了絕大多數的雲端環境，支援數位轉型策略。今日許多最先進尖端的IoT裝置與雲端應用程式和技術，都建立在某種版本的Linux之上，而這也使得Linux成了當代技術當中迫切需要防護的一個重要領域。

趨勢科技雲端防護副總裁Aaron Ansari表示，隨著企業持續移轉至以Linux建構的雲端工作負載，駭客也將如影隨形而來。我們已將它視為一項主要優先任務，確保客戶獲得最佳防護來保護所有的工作負載。

這份報告調查了2021上半年對Linux伺服器影響最嚴重的惡意程式，其中前三名的惡意程式類型是：挖礦程式25%、網頁後門20%、勒索病毒12%。

目前最常偵測到的是新型態勒索病毒DoppelPaymer，但仍有一些其他專門攻擊Linux系統的勒索病毒值得注意，如：RansomExx、DarkRadiation 及 DarkSide。

Flowserve網路資安全球總監John Breen表示，保護企業、員工及智慧財產是我們的首要課題。我們將繼續與趨勢科技密切合作來確保我們的人員和企業都受到妥善防護。

這份報告指出，絕大多數偵測到的惡意程式都是在一些已經壽終正寢的Linux版本上所發現，其中有44%是CentOS 7.4至7.9版。此外，在短短的6個月中就有200個不同的Linux漏洞遭到攻擊，意味著駭客很可能經由一些含有未修補漏洞的軟體來針對Linux環境進行攻擊。

Linux 雲端 趨勢科技

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