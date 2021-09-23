郭董的生日禮物來啦！鴻海科技日首支預告影片曝光
今年鴻海（2317）科技日（Hon Hai Tech Day，簡稱HHTD）首支預告影片曝光，主視覺以光線及粒子作為主軸，透過光線畫出圓形線條，象徵著鴻海開啟未來全新世代，並帶出鴻海科技集團在E級車、C級車、電動巴士的設計藍圖，最後出現以粒子形成的地球代表鴻海電動車產業布局全球的思維。最後也預告，今年活動將於10月18日展開。
鴻海科技日登場日選在創辦人郭台銘71歲生日，相當具有意義。
鴻海旗下鴻華先進將在10月18日鴻海科技日，展出MIH平台首款電動車，但是近期有網友在PTT曝光疑似「MIH第一代電動車」的照片，其黑色的外觀設計，車體看起來相當流暢，車牌上隱約可以看到「Foxtron（鴻華先進）」，讓市場對這些高科技電動車更是倍感期待。
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