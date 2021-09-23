快訊

五倍券你綁了沒？超強達人匯整「Google表格」綁定、加碼、商家回饋一目瞭然

童星「糖糖」等紅燈被撞身亡 肇事駕駛遭判6個月徒刑

遠傳參與高科技智慧製造論壇 分享5G新動能助智慧製造

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

年度科技盛會「SEMICON Taiwan 2021國際半導體展」9月起以五大線上論壇揭開序幕，遠傳電信（4904）今（23）日受邀參與「高科技智慧製造論壇」，以「5G accelerate Digital Transformation in Smart Manufacturing」為題，分享5G結合科技新力量，加速智慧製造關鍵技術發展，以及在高科技廠房中的多元應用。

根據Nokia研究報告調查，全球5G專網垂直場域預計將於2030年達到1500萬個，其中以製造領域為最多數占70%。遠傳電信企業暨國際事業群產品解決方案協理曾慧玉指出，5G專網的高涵蓋率、高可靠性與高客製化三大關鍵動能，將為製造業解決Wi-Fi無法跨區連線、公用網路資料安全疑慮等問題，透過AI、邊緣與混合雲、數位分身與IT技術應用結合，可助製造業邁向數位轉型，實踐韌性供應鏈與提升生產效能。

為加速接軌國際取得先機，國內高科技企業已陸續導入5G專網及應用，2020年聯發科在遠傳的協助下打造5G毫米波應用場域，加速5G晶片順利量產；遠傳更與台達電子攜手打造全國第一個5G智慧工廠，以5G專網做為生產線核心，導入多項先進應用。

曾慧玉表示，在5G智慧工廠中，影像串流、工業物聯網、機器人等三大類應用的效益能大幅提升，AGV/AMR跨區的運送效率增加，亦可整合即時影像傳輸以執行複雜任務；AI技術應用可實現AOI品質檢驗與優化產線平衡，有助於提高檢測精準度、產品良率與產能；工廠MR/AR應用則透過影像辨識結合視覺分析執行遠距維修、圖標指引輔助操作及教育訓練；結合數位雙生科技、以5G串接多設備裝置端輸出訊號，可建構3D可視化戰情室平台，全面掌握產線與運營資訊。

遠傳協助台達導入5G專網後，已創下單位面積產值提升75%、人均產值提升69%的高效益表現。遠傳提供高穩定及高效能的企業專網服務，從網路設計、建置、系統整合、7x24小時維運、到持續優化和資安管控，更結合AI、IoT、邊緣計算等技術，提供全方位5G應用解決方案，帶動人機料法環測全面升級，協助半導體業者加速數位轉型進程。

5G 遠傳電信

延伸閱讀

遠傳9月24日開賣iPhone 13 前50名送原廠配件禮包

遠傳5G網路體驗 奪三冠王

遠傳5G勇奪世界第一 Opensignal全球評比摘三金

遠傳iPhone 13指定方案0元 申辦再送多項好禮

相關新聞

高通創投發起XR產業投資聯盟 持續培育XR生態創新

9月23日，在“2021高通XR生態合作夥伴大會”上，高通創投宣佈成立XR産業投資聯盟，旨在加速XR領域的創新、槼模化及成熟。XR產業投資聯盟將關注具有高度發展性及潛力的XR生態領域創新創業項目，為聯盟成員提供信息交流平台，幫助提升成員公司在XR領域的投資傚率，促進成員之間的聯合投資。

影／榮科樂觀看待銅箔需求 營運維持高峰

李長榮集團旗下李長榮科技受惠於銅箔市場需求與國際銅價攀升，上半年繳出亮眼成績，今年上半年EPS已經達1.71元，財務表現...

工業4.0 智慧製造與數位轉型成產業趨勢與競爭決勝關鍵

國際半導體產業協會（SEMI）將於今、明兩日舉辦SEMICON Taiwan 2021 國際半導體展高科技智慧製造線上論...

台積電在竹南打造先進封測基地 將為明年接單挹注動能

台積電在竹南打造創新的3D Fabric先進封測製造基地，近期將展開裝機，全力搶進台積電最引以為傲的系統整合單晶片（Sy...

友達獨特A.R.T. 顯示技術 擬真還原奇美博物館畫作

友達光電（2409）連結藝術生態圈，開創先進顯示技術於多元場域應用的可能性，今（23）日宣布與奇美博物館合作，將友達獨步...

專訪劉德音：不做淨零 台灣就被邊緣化 台積如何帶1500家供應商減碳？

接班3年來，台積董事長劉德音首度因為永續議題接受專訪。對於喊出2050淨零目標，這個高難度任務，為何他說「不用太驚奇」？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。