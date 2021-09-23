遠傳參與高科技智慧製造論壇 分享5G新動能助智慧製造

年度科技盛會「SEMICON Taiwan 2021國際半導體展」9月起以五大線上論壇揭開序幕，遠傳電信（4904）今（23）日受邀參與「高科技智慧製造論壇」，以「5G accelerate Digital Transformation in Smart Manufacturing」為題，分享5G結合科技新力量，加速智慧製造關鍵技術發展，以及在高科技廠房中的多元應用。

根據Nokia研究報告調查，全球5G專網垂直場域預計將於2030年達到1500萬個，其中以製造領域為最多數占70%。遠傳電信企業暨國際事業群產品解決方案協理曾慧玉指出，5G專網的高涵蓋率、高可靠性與高客製化三大關鍵動能，將為製造業解決Wi-Fi無法跨區連線、公用網路資料安全疑慮等問題，透過AI、邊緣與混合雲、數位分身與IT技術應用結合，可助製造業邁向數位轉型，實踐韌性供應鏈與提升生產效能。

為加速接軌國際取得先機，國內高科技企業已陸續導入5G專網及應用，2020年聯發科在遠傳的協助下打造5G毫米波應用場域，加速5G晶片順利量產；遠傳更與台達電子攜手打造全國第一個5G智慧工廠，以5G專網做為生產線核心，導入多項先進應用。

曾慧玉表示，在5G智慧工廠中，影像串流、工業物聯網、機器人等三大類應用的效益能大幅提升，AGV/AMR跨區的運送效率增加，亦可整合即時影像傳輸以執行複雜任務；AI技術應用可實現AOI品質檢驗與優化產線平衡，有助於提高檢測精準度、產品良率與產能；工廠MR/AR應用則透過影像辨識結合視覺分析執行遠距維修、圖標指引輔助操作及教育訓練；結合數位雙生科技、以5G串接多設備裝置端輸出訊號，可建構3D可視化戰情室平台，全面掌握產線與運營資訊。

遠傳協助台達導入5G專網後，已創下單位面積產值提升75%、人均產值提升69%的高效益表現。遠傳提供高穩定及高效能的企業專網服務，從網路設計、建置、系統整合、7x24小時維運、到持續優化和資安管控，更結合AI、IoT、邊緣計算等技術，提供全方位5G應用解決方案，帶動人機料法環測全面升級，協助半導體業者加速數位轉型進程。