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集邦：需求轉弱估NAND Flash Wafer第四季價格跌10至15%

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

根據TrendForce（集邦科技）調查指出，由於東南亞市場受到疫情影響，記憶卡、隨身碟的銷售疲軟，同時，歐美漸解封下，筆電、智慧型手機以及電視等產品需求也不如預期的狀況下，預期供應商銷售NAND Flash wafer庫存的壓力將逐步擴大，預估3D NAND wafer於第四季跌幅將落在10~15%。

TrendForce指出，自第二季起，受到印度以及東南亞接續的疫情影響，記憶卡、隨身碟的銷售疲軟，而通路零售的SSD則因graphic cards（顯卡）缺貨而難以配合組裝電腦成套賣出。

儘管缺貨狀況一度因加密貨幣價格驟跌而略有改善，但隨著加密貨幣價格波動，挖礦需求又再次出現回溫，進而壓抑零售SSD的銷售量，值得留意的是，由於終端產品與上游零組件走勢分歧，對模組廠已產生巨大壓力。

在筆電、智慧型手機以及電視等產品需求不如預期的狀況下，預期供應商銷售NAND Flash wafer庫存的壓力將逐步擴大。目前已有部分供應商釋出第四季有意願積極供貨的消息，然PMIC缺口持續擴大卻導致enterprise SSD的成品出貨困難，此將造成NAND Flash wafer賣壓沉重。

除此之外，TrendForce也表示，YMTC（紫光）、WDC（威騰電子）以及Micron（美光）已開始積極提供128、112以及176層產品的樣品給模組廠進行測試以及導入，在更高層數獲得導入後，出貨成本得以進一步改善，也讓原廠取得更多降價空間的能力，TrendForce預估3D NAND wafer於第四季跌幅將落在10~15%。

NAND 智慧型手機 東南亞

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