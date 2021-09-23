NAND Flash第4季報價轉跌 整體合約價下跌0~5%

根據TrendForce調查顯示，由於採購端庫存水位逐漸上升，且壓抑後續採購力道，NAND Flash 控制器IC缺貨狀況也隨著需求下降逐步緩解，預估第4季NAND Flash報價將開始轉跌，整體合約價將小跌0~5%。

根據TrendForce調查發現，智慧型手機、Chromebook與電視等消費性產品今年下半年出貨表現不如預期，零售端的記憶卡、隨身碟等產品需求持續低迷，僅資料中心及企業端客戶有較強的需求支撐。

隨著歐美國家疫苗施打率持續提升，各國逐步解封，學校及辦公室陸續恢復正常運作。除了以教育需求為大宗的Chromebook需求急速下滑，消費級筆電需求也趨緩，僅商務型筆電可望維持成長。

當前ODM製造端仍受到各類IC缺貨的影響，馬來西亞封城進一步造成PMIC供應情況惡化，除衝擊PC端的生產外，也同步影響部分供應商的SSD組裝產能。此外，在原廠快速提高128層以上世代產能的情況下，SSD市場逐漸轉為供過於求。

TrendForce表示，由於原廠為避免庫存累積，將採取更積極的價格策略去化產出，因此，第4季client SSD合約價格將反轉向下，預估價格跌幅為3~8%。

另外，資料中心端在連續二季訂單大幅成長後，庫存水位逐步增加，第4季需求開始出現下滑。即便中小企業的訂單需求持續推動enterprise SSD品牌商訂單動能延續至第4季，但伺服器同樣受到IC零組件短缺衝擊，伺服器出貨量較第3季出現近9%的衰退，同步帶動enterprise SSD需求位元下滑7%。

供給方面，Intel enterprise SSD主控IC封裝主要位於馬來西亞，當地因應疫情封城嚴重衝擊該零組件交期，部分封測廠第4季的零組件交期無法改善，將導致Intel第4季enterprise SSD出貨位元較第3季下修，由於Intel在該類別的高市占，對合約價影響相當顯著，預測enterprise SSD第4季合約價仍會上揚0~5%，該價格調整主要反應供給端零組件缺貨的衝擊，而非需求面的增長。

主要的消費性產品如電視與平板在傳統備貨旺季結束後，加上美國補助政策逐步退場，需求開始轉弱。隨著歐美國家疫苗施打率持續提升，各國逐步解封，學校陸續恢復正常運作，對教育相關的筆電以及平板等產品需求產生顯著影響，加上買方在今年上半年因擔憂NAND Flash控制器IC缺貨問題而加緊備貨，庫存水位上升，進而壓抑eMMC訂單。

TrendForce認為，儘管低容量的2D MLC NAND產能穩定，且NAND Flash控制器供給受限於晶圓廠28/40nm製程產能滿載，但在終端需求明顯下降的狀況下，價格難以支撐，相關產品價格在第2季大幅上漲後，將出現幅度不小的下修空間，預估第4季跌幅將落在5~10%。

由於東南亞的疫情遲遲難以獲得控制，TrendForce已下修智慧型手機全年生產預測；此外，進入第4季，Apple新機及各品牌旗艦機種的備貨需求將逐漸放緩，備貨旺季也將告一段落，面臨緊接而來的需求淡季，預計UFS採購動能將進一步趨緩。

供給方面，隨著今年第1季各品牌廠積極導入1XX層，目前mobile客戶與PC OEM所使用的產品的層數較為相近，PC產品在市場滿足度拉高後以及ODM廠長短料問題未能解決的情形下，將讓出更多高層數產品的供給量。在供給增加、需求轉弱的市況下，預估第4季UFS報價將下跌0~5%。

除了4月至5月中受到加密貨幣的相關需求短暫挹注，2021年的零售終端產品需求自年初以來均表現疲弱。自第2季起，受到印度及東南亞接續的疫情影響，記憶卡、隨身碟的銷售疲軟，通路零售的SSD則因graphic cards缺貨而難以配合組裝電腦成套賣出。

儘管缺貨狀況一度因加密貨幣價格驟跌而略有改善，但隨著加密貨幣價格波動，挖礦需求又再次出現回溫，進而壓抑零售SSD的銷售量，值得留意的是，由於終端產品與上游零組件走勢分歧，對模組廠已產生巨大壓力。

TrendForce認為，在筆電、智慧型手機以及電視等產品需求不如預期的狀況下，預期供應商銷售NAND Flash wafer庫存的壓力將逐步擴大。目前已有部分供應商釋出第4季有意願積極供貨的消息，但PMIC缺口持續擴大卻導致enterprise SSD的成品出貨困難，將造成NAND Flash wafer賣壓沉重。

此外，YMTC、WDC及Micron已開始積極提供128、112及176層產品的樣品給模組廠進行測試及導入，在更高層數獲得導入後，出貨成本得以進一步改善，讓原廠取得更多降價空間的能力。TrendForce預估，3D NAND wafer第4季跌幅將落在10~15%，為眾產品別之最。