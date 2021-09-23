集邦： NAND Flash第四季報價轉跌 整體合約價下跌0-5%

根據TrendForce報告指出，由於智慧型手機、Chromebook與電視等消費性產品今年下半年出貨表現不如預期，零售端的記憶卡、隨身碟等產品需求持續低迷，僅資料中心及企業端客戶有較強的需求支撐，整體而言，採購端的庫存水位正逐漸上升，並壓抑後續的採購力道，NAND Flash控制器IC缺貨的狀況亦隨需求下降逐步緩解，因此預期第4季NAND Flash報價開始轉跌，整體合約價約小跌0-5%。

TrendForce表示，除了4月至5月中受到加密貨幣的相關需求短暫挹注，2021年的零售終端產品需求自年初以來均表現疲弱，自第2季起，受到印度以及東南亞接續的疫情影響，記憶卡、隨身碟的銷售疲軟，而通路零售的SSD則因graphic cards缺貨而難以配合組裝電腦成套賣出。

TrendForce進一步說，儘管缺貨狀況一度因加密貨幣價格驟跌而略有改善，但隨著加密貨幣價格波動，挖礦需求又再次出現回溫，進而壓抑零售SSD的銷售量，值得留意的是，由於終端產品與上游零組件走勢分歧，對模組廠已產生巨大壓力。

TrendForce強調，在筆電、智慧型手機以及電視等產品需求不如預期的狀況下，預期供應商銷售NAND Flash wafer庫存的壓力將逐步擴大，目前已有部分供應商釋出第4季有意願積極供貨的消息，然PMIC缺口持續擴大卻導致enterprise SSD的成品出貨困難，此將造成NAND Flash wafer賣壓沉重。

除此之外，YMTC、WDC以及Micron已開始積極提供128、112以及176層產品的樣品給模組廠進行測試以及導入，在更高層數獲得導入後，出貨成本得以進一步改善，也讓原廠取得更多降價空間的能力，預估3D NAND wafer於第4季跌幅將落在10-15%，為眾產品別之最。