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ViewSonic 創新教師獎—複合教學示範競賽開跑

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

為協助全台教師面對後疫情時代，新常態的創新教學需求，ViewSonic首度舉辦「創新教師獎─複合教學示範競賽」，邀請全台老師們一起發揮創意，分享交流複合教學活動。即日起至10月28日止，運用ViewSonic的myViewBoard數位教學平台設計複合教學教案，並分享至myViewBoard教學分享社團即可參賽，得獎結果將於11月10日公布，優勝者將獲得ViewSonic 86吋智慧互動電子白板、手寫液晶顯示器等一系列數位教學工具。

ViewSonic董事長朱家良表示，有鑑於後疫情時代，新常態教學全球教學現場帶來嶄新的挑戰， ViewSonic致力提供簡單、互動、整合軟硬體的解決方案，幫助全台老師們提升創新的數位教學能力，無論是實體或線上課程都非常適用，更能輕易整合實體和線上模式，成為學生高度參與的複合式教學。

期望透過這次的示範競賽，鼓勵各年級、不同學科的老師更熟悉複合教學，老師們也能藉此彼此交流經驗，激發更多創意，同時讓優質的複合教學課程在社群中被擴散，發揮更大的影響力。「我們堅信，一個人走得快，但一群人可以走得更遠。」

myViewBoard數位教學平台整合所有數位教學工具，全台迄今已有超過1500所中小學學校註冊使用 myViewBoard學校版帳號，可讓全體師生們便於使用以及發展實體、線上或複合教學課程。myViewBoard不僅簡單易用，還提供多元教學素材和模板，以增加課程豐富性，結合數位白板和各種分組討論功能，進而提升學生的參與度。

「創新教師獎─複合教學示範競賽」分為國小低年級組、國小高年級組、國中組、高中組、大專組、幼教及補教共六組。每教案最多三人共同創作，製作3~8分鐘教學示範影片後上傳至myViewBoard教學分享社團，並填寫相關資料即完成報名。競賽結果將於11月10日公布在ViewSonic官網，每一組會選出特優獎、優等獎、甲等獎、佳作獎各一名，以及三名人氣獎。

評審標準包含60%專業評選與40%人氣投票。專業評選上，ViewSonic將邀請數位教學專家，依據教學設計、教學實踐、教學效果、技術應用四大面向進行評分。以技術應用為例，參賽者可以搭配使用各種專為遠距教學設計的產品和裝置，展現運用教育科技的能力。

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