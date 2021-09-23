快訊

敢不敢制裁中國？日本自民黨辯論和「安倍一強」矛盾

數位綁定填錯資料免驚！王美花證實可能下周讓民眾修改

集邦：NAND Flash第四季報價轉跌 整體合約價下跌0至5%

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

根據TrendForce（集邦科技）調查，由於智慧型手機、Chromebook與電視等消費性產品今年下半年出貨表現不如預期，零售端的記憶卡、隨身碟等產品需求持續低迷，僅資料中心及企業端客戶有較強的需求支撐。整體而言，採購端的庫存水位正逐漸上升，並壓抑後續的採購力道，NAND Flash 控制器IC缺貨的狀況亦隨需求下降逐步緩解，因此，第四季NAND Flash報價將開始轉跌，整體合約價將小跌0~5%。

TrendForce表示，歐美國家疫苗施打率持續提升，各國逐步解封，學校及辦公室陸續恢復正常運作。除了以教育需求為大宗的Chromebook需求急速下滑，消費級筆電需求也趨緩，僅商務型筆電可望維持成長。當前ODM製造端仍受到各類IC缺貨的影響，馬來西亞封城進一步造成PMIC供應情況惡化，除衝擊PC端的生產以外，也同步影響部分供應商的SSD組裝產能。此外，在原廠快速提高128層以上世代產能的情況下，SSD市場逐漸轉為供過於求。由於原廠為避免庫存累積，將採取更積極的價格策略去化產出，因此第四季client SSD合約價格將反轉向下，預估價格跌幅為3~8%。

資料中心端在連續二季訂單大幅成長後，庫存水位逐步增加，致使第四季需求開始出現下滑。即便中小企業的訂單需求持續推動enterprise SSD品牌商訂單動能延續至第四季，但伺服器同樣受到IC零組件短缺衝擊，因此伺服器出貨量較第三季出現近9%的衰退，同步帶動enterprise SSD需求位元下滑7%。

供給方面，Intel enterprise SSD主控IC封裝主要位於馬來西亞，當地因應疫情封城嚴重衝擊該零組件交期，部分封測廠第四季的零組件交期無法改善，將導致Intel第四季enterprise SSD出貨位元較第三季下修，鑑於Intel在該類別的高市占，對合約價影響甚為顯著，預測enterprise SSD第四季合約價仍會上揚0~5%，該價格調整主要反應了供給端零組件缺貨的衝擊，而非需求面的增長。

SSD 馬來西亞 Intel

延伸閱讀

集邦：DRAM合約價Q4轉跌

紐西蘭最大城奧克蘭封城 幫派分子走私肯德基失風被逮

希捷FireCuda 530 SSD散熱器版2TB上市 瞄準玩家需求

台媒：芯片制造商擬提高QLC NAND產量

相關新聞

高通創投發起XR產業投資聯盟 持續培育XR生態創新

9月23日，在“2021高通XR生態合作夥伴大會”上，高通創投宣佈成立XR産業投資聯盟，旨在加速XR領域的創新、槼模化及成熟。XR產業投資聯盟將關注具有高度發展性及潛力的XR生態領域創新創業項目，為聯盟成員提供信息交流平台，幫助提升成員公司在XR領域的投資傚率，促進成員之間的聯合投資。

影／榮科樂觀看待銅箔需求 營運維持高峰

李長榮集團旗下李長榮科技受惠於銅箔市場需求與國際銅價攀升，上半年繳出亮眼成績，今年上半年EPS已經達1.71元，財務表現...

工業4.0 智慧製造與數位轉型成產業趨勢與競爭決勝關鍵

國際半導體產業協會（SEMI）將於今、明兩日舉辦SEMICON Taiwan 2021 國際半導體展高科技智慧製造線上論...

台積電在竹南打造先進封測基地 將為明年接單挹注動能

台積電在竹南打造創新的3D Fabric先進封測製造基地，近期將展開裝機，全力搶進台積電最引以為傲的系統整合單晶片（Sy...

友達獨特A.R.T. 顯示技術 擬真還原奇美博物館畫作

友達光電（2409）連結藝術生態圈，開創先進顯示技術於多元場域應用的可能性，今（23）日宣布與奇美博物館合作，將友達獨步...

專訪劉德音：不做淨零 台灣就被邊緣化 台積如何帶1500家供應商減碳？

接班3年來，台積董事長劉德音首度因為永續議題接受專訪。對於喊出2050淨零目標，這個高難度任務，為何他說「不用太驚奇」？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。