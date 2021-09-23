集邦：NAND Flash第四季報價轉跌 整體合約價下跌0至5%

根據TrendForce（集邦科技）調查，由於智慧型手機、Chromebook與電視等消費性產品今年下半年出貨表現不如預期，零售端的記憶卡、隨身碟等產品需求持續低迷，僅資料中心及企業端客戶有較強的需求支撐。整體而言，採購端的庫存水位正逐漸上升，並壓抑後續的採購力道，NAND Flash 控制器IC缺貨的狀況亦隨需求下降逐步緩解，因此，第四季NAND Flash報價將開始轉跌，整體合約價將小跌0~5%。

TrendForce表示，歐美國家疫苗施打率持續提升，各國逐步解封，學校及辦公室陸續恢復正常運作。除了以教育需求為大宗的Chromebook需求急速下滑，消費級筆電需求也趨緩，僅商務型筆電可望維持成長。當前ODM製造端仍受到各類IC缺貨的影響，馬來西亞封城進一步造成PMIC供應情況惡化，除衝擊PC端的生產以外，也同步影響部分供應商的SSD組裝產能。此外，在原廠快速提高128層以上世代產能的情況下，SSD市場逐漸轉為供過於求。由於原廠為避免庫存累積，將採取更積極的價格策略去化產出，因此第四季client SSD合約價格將反轉向下，預估價格跌幅為3~8%。

資料中心端在連續二季訂單大幅成長後，庫存水位逐步增加，致使第四季需求開始出現下滑。即便中小企業的訂單需求持續推動enterprise SSD品牌商訂單動能延續至第四季，但伺服器同樣受到IC零組件短缺衝擊，因此伺服器出貨量較第三季出現近9%的衰退，同步帶動enterprise SSD需求位元下滑7%。

供給方面，Intel enterprise SSD主控IC封裝主要位於馬來西亞，當地因應疫情封城嚴重衝擊該零組件交期，部分封測廠第四季的零組件交期無法改善，將導致Intel第四季enterprise SSD出貨位元較第三季下修，鑑於Intel在該類別的高市占，對合約價影響甚為顯著，預測enterprise SSD第四季合約價仍會上揚0~5%，該價格調整主要反應了供給端零組件缺貨的衝擊，而非需求面的增長。