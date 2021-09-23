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上奇旗下昕奇雲端報捷 成Google Cloud菁英合作夥伴

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

上奇科技（6123） 今 (23)日宣布旗下子公司昕奇雲端成為Google Cloud 菁英合作夥伴(Google Cloud Premier Partner)，為集團雲端事業擴展的重要里程碑，不僅持續深耕台、港及東南亞雲端市場之外，更可大幅擴展亞洲以外的市場。

上奇表示，集團於2017年投資雲端服務事業，成立昕奇雲端團隊迄今四年，提供AWS、Microsoft Azure以及Google Cloud 等雲端服務，目前已是AWS MSP受管服務合作夥伴，今再取得Google Cloud 菁英合作夥伴身份，能提供更完善之多雲服務平台為亞洲市場客戶服務。

昕奇雲端董事長許承強表示，昕奇雲端投身全球公有雲服務，掌握跨雲與一站式服務成未來趨勢，斥資研發獨創一站式服務的跨雲帳務管理平台(ARMIN)，提供客戶Google Cloud、AWS等雲端流量即時監控、成本管控與優化、跨區域帳務管理等服務。同時為客戶提供更多元、更具競爭力的雲端解決方案，無論身處哪個國家或產業，均可流暢地於單一平台操作，自由運用不同的公有雲優勢。 客戶產業涵蓋影音多媒體、電商零售、遊戲區塊鏈以及新創科技等產業。

根據市場研究機構Gartner對當前全球地緣情勢及產業發展狀況之預測，雲端平台將朝地區性生態系統發展，全球終端用戶公有雲服務花費更將有逾兩成的成長。在客戶面臨數位轉型、企業上雲和全球化戰略經營的挑戰與需求下，昕奇雲端領先掌握先機，持續以雲端服務為客戶賦能、強化競爭力，並積極拓展海外雲端藍圖，為集團打造新事業巔峰。

雲端服務 Google Cloud Google

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