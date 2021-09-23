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友達獨特A.R.T. 顯示技術 擬真還原奇美博物館畫作

經濟日報 / 記者張剛瑋／即時報導
民眾選購畫作時透過A.R.T. 可感受影像的每個陰影和色調，並能延伸博物館禮品店的空間，增加藏品展示機會（圖片來源：奇美博物館）
民眾選購畫作時透過A.R.T. 可感受影像的每個陰影和色調，並能延伸博物館禮品店的空間，增加藏品展示機會（圖片來源：奇美博物館）

友達光電（2409）連結藝術生態圈，開創先進顯示技術於多元場域應用的可能性，今（23）日宣布與奇美博物館合作，將友達獨步全球的A.R.T.先進抗反光技術（Advanced Reflectionless Technology）應用於奇美博物館的禮品店，做為該項技術的示範場域，透過栩栩如生地呈現畫中每道筆觸，讓參訪民眾能體會先進顯示技術結合藝術所開創的嶄新視覺體驗。

友達為藝廊及專業應用展示開發了包括75吋8K、32吋4K與 17吋方形2K規格的A.R.T.顯示器，均具備超高解析度、高對比和自然真實的色彩表現，在複雜的光源環境中仍可展現極佳的影像品質。此全球首款A.R.T.先進抗反光技術結合超高解析度8K顯屏，透過特殊表面結構設計改變反光方向，並使用極低反射率塗層，能有效降低如窗光的直射眩光干擾，在明亮環境下仍能維持極佳的影像品質。搭配奇美博物館專業的數位典藏，擬真還原畫作溫潤與細膩的質感；在質感畫框與特殊色彩調校技術的襯托下，更能凸顯原作的細膩筆觸與真實色彩。

友達光電技術長廖唯倫指出，友達A.R.T. 先進抗反光技術作為烘托數位館藏的介面，能獲奇美博物館專業場域採用，顯示其呈現畫質已能充分傳遞畫作豐富細膩的質感。雙方的合作不僅能開拓博物館過去不曾接觸到的受眾，並能輕鬆還原在館中欣賞作品的無距離體驗，更接近真實的觀看感受，如同悠遊在奇美博物館的典藏世界。

奇美博物館表示，高解析度的數位典藏圖像透過先進的顯示技術呈現，是藝術結合科技的最佳生活應用；館方觀察發現，許多民眾在館內禮品店看見A.R.T.顯示器，第一時間都認為是一幅真實的複製畫作，而當看見畫面動態輪播，才驚覺畫框裡其實是數位顯示器。代表該項技術的精細度極高，逼真到超乎肉眼能夠辨識的程度；此外，很開心奇美數位典藏也能展示於友達總部大廳，這亦是科技提高藝術可及性的佳例。

友達總部大廳A.R.T. Gallery展牆所擺設的75吋、32吋與17吋方形規格的A.R.T.顯示器，展示了奇美博物館19世紀天井名畫〈音樂的寓意〉、曾於1881年入圍官方沙龍展且深受民眾喜愛的〈豐收〉、開創想像式象徵主義畫風的〈信息〉，以及肖像名作〈小男孩與滑稽木偶〉等知名畫作，重現經典名畫風采。畫中人物的肢體動作，天空雲層的細膩色彩變化，在A.R.T.博物館等級的色彩調校技術下，「框」住每位拜訪友達總部的來賓，吸引訪客沉浸其中，駐足觀賞。而A.R.T.顯示器的畫作輪播功能，也能充分釋放空間效能，近30幅的奇美經典作品在總部大廳的一隅輪播展示，達到「有限空間，無限體驗」的收藏效果。

在現今日益普及的藝術收藏鑑賞風潮下，飯店、銀行、企業大廳，攝影工作室、以及私人收藏空間等，都能透過A.R.T.先進抗反光顯示技術，為藝術行銷、企業形象、跨國聯展等，開創更多藝術再現的可能性，實現藝術鑑賞的民主化，讓社會大眾都能體驗藝術與生活之美。

透過A.R.T.顯示技術展示的「小男孩與滑稽木偶」傳遞肖像的細膩質感，還原博物館中欣賞作品的無距離體驗。（圖片來源：奇美博物館）
透過A.R.T.顯示技術展示的「小男孩與滑稽木偶」傳遞肖像的細膩質感，還原博物館中欣賞作品的無距離體驗。（圖片來源：奇美博物館）

奇美博物館 友達 顯示器

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