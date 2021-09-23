聯邦快遞與電商技術平台合作 賦能亞太區中小企業

FedEx Corp. 旗下附屬公司兼全球最具規模的快遞運輸公司之一的聯邦快遞，宣佈與亞太地區業界領導電子商務技術平台進行一系列新整合，這將使電子零售商或電商賣家受益良多。這項進展正值中小企業對電商服務和國際限時快遞服務的需求高峰，尤其是即將到來的年終購物旺季。

疫情改變了消費者的行為，且正在以前所未有的方式刺激線上交易和電商成長。亞太地區的電商支出占全球近三分之二(64%)。正如消費者已轉向線上購物，企業也是如此。越來越多零售商為了滿足消費者的需求，正增加對線上通路的投資和參與度，連帶推升物流遞送需求增加。根據麥肯錫資料，在2020年至2025年間，亞洲電商物流市場將占總市場增長的57%。

因應電子商務業務日益成長的需求，聯邦快遞推出創新的兼容和聯盟計劃（Compatible and Alliances programs）。這兩項計劃使電子零售商能夠即時獲得更快速且性價比更高的遞送解決方案，使他們能在電商平台上輕鬆銷售。

透過聯邦快遞兼容計劃，聯邦快遞的客戶無須離開電商平台，即可自動生成聯邦快遞運輸標籤，並享受聯邦快遞的遞送服務和國際運輸文件處理服務等。這項聯邦快遞與眾多電商平台帳戶的整合十分簡單且易操作，使電子零售商能夠以自動化的方式輕鬆處理訂單。此外，平台上的電子零售商還能獲得兼容計劃下聯邦快遞的獨家折扣費率。截至目前，聯邦快遞已與17個平台進行技術對接，支援亞太地區數十萬商家使用他們的聯邦快遞帳號，藉由聯邦快遞服務管理貨物並發展跨境電商業務。

同時，聯盟計劃使電商生態系統中的所有合作夥伴，包括線上運輸供應商，得以採用優惠的價格為其電子零售商客戶直接提供聯邦快遞服務。

聯邦快遞亞太、中東及非洲地區總裁裴佳華（Kawal Preet）表示：「受疫情影響，電商產業已變得更加強大，超越了傳統商業模式達五倍。隨著假期購物季的來臨，消費者的線上支出將增加更多。為了幫助電子零售商因應不斷成長的需求，我們正在使全球電子零售商和中小企業更容易獲得我們的服務。與業界領先的電商平台合作，是我們朝著建立強大電商生態系邁出的重要一步。在這個生態系中，小企業可以享受與大型零售品牌相同的服務，從而創造公平的競爭環境。我們期待與更多有相同願景的夥伴合作，提供大規模的永續解決方案，進一步推動電商價值鏈的發展。」