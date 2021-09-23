微軟新款Surface及配件登場 供應鏈樂

微軟正式發表一系列專為Windows 11打造的Surface新機，包括有史以來最強大Surface「Surface Laptop Studio」，全新升級的二合一裝置Surface Pro 8、Surface Go 3、Surface Pro X ，新一代Surface Duo 2 ；同時也發表一系列全新Surface配件。此次Surface系列進行了前所未有的大幅升級，為各種規模的企業、創意工作者、遊戲玩家及家庭使用者提供更靈活應用及強大效能。

和碩（4938）為微軟Surface 系列產品筆電、平板代工廠，此外，包含鍵盤供應商科嘉-KY（5215）、群光（2385）等可望受惠微軟推出新品。

全新Surface配件包括Surface Slim Pen 2 、落實環保永續與無障礙的Microsoft Ocean Plastic Mouse及 Surface Adaptive Kit。

此外，微軟推出新款折疊手機Surface Duo，設計是希望將Microsoft 365的強大功能收納於口袋中，隨時隨地享受雙螢幕的生產力及娛樂。Surface Duo 2不僅擁有高階智慧型手機所應具備的核心功能，更整合Microsoft 365 及Microsoft Teams，也能應用於TikTok、Kindle及遊戲等各種娛樂情境，可同時開啟的應用程式組合無窮無盡，多工處理能力更是無人能及。

微軟指出，Surface Duo 2支援使用者在雙螢幕上同時使用任兩個Android應用程式，也能享受針對雙螢幕調整的程式體驗。 Surface Duo 2的配備升級，包括更大的8.3吋螢幕、高通Snapdragon® 888 5G行動平台、動態三鏡頭相機、立體聲、NFC感應支付，還有各式能增加特殊功能及額外保護的新配件。除了原有的冰河白之外，Surface Duo 2也增加曜石黑的選擇。