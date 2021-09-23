快訊

五倍券共同綁定手機、email填錯免驚 加碼券抽籤前將開放修改

五倍券紙本放大術！超商、百貨專屬優惠一次看 5千直接變7千

微軟新款Surface及配件登場 供應鏈樂

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
微軟正式發表一系列專為Windows 11打造的Surface新機。圖/微軟提供
微軟正式發表一系列專為Windows 11打造的Surface新機。圖/微軟提供

微軟正式發表一系列專為Windows 11打造的Surface新機，包括有史以來最強大Surface「Surface Laptop Studio」，全新升級的二合一裝置Surface Pro 8、Surface Go 3、Surface Pro X ，新一代Surface Duo 2 ；同時也發表一系列全新Surface配件。此次Surface系列進行了前所未有的大幅升級，為各種規模的企業、創意工作者、遊戲玩家及家庭使用者提供更靈活應用及強大效能。

和碩（4938）為微軟Surface 系列產品筆電、平板代工廠，此外，包含鍵盤供應商科嘉-KY（5215）、群光（2385）等可望受惠微軟推出新品。

全新Surface配件包括Surface Slim Pen 2 、落實環保永續與無障礙的Microsoft Ocean Plastic Mouse及 Surface Adaptive Kit。

此外，微軟推出新款折疊手機Surface Duo，設計是希望將Microsoft 365的強大功能收納於口袋中，隨時隨地享受雙螢幕的生產力及娛樂。Surface Duo 2不僅擁有高階智慧型手機所應具備的核心功能，更整合Microsoft 365 及Microsoft Teams，也能應用於TikTok、Kindle及遊戲等各種娛樂情境，可同時開啟的應用程式組合無窮無盡，多工處理能力更是無人能及。

微軟指出，Surface Duo 2支援使用者在雙螢幕上同時使用任兩個Android應用程式，也能享受針對雙螢幕調整的程式體驗。 Surface Duo 2的配備升級，包括更大的8.3吋螢幕、高通Snapdragon® 888 5G行動平台、動態三鏡頭相機、立體聲、NFC感應支付，還有各式能增加特殊功能及額外保護的新配件。除了原有的冰河白之外，Surface Duo 2也增加曜石黑的選擇。

Surface 雙螢幕 微軟

延伸閱讀

微軟Surface新機亮相 專為Windows 11打造

Firefox悄悄測試以「微軟Bing」作為桌機版預設搜尋引擎

微軟可能進軍行動工作站市場 預計推出Surface Book Studio新機

微軟Surface Duo 2將加入5G連網功能 傳還有NFC、無線充電與UWB

相關新聞

專訪劉德音：不做淨零 台灣就被邊緣化 台積如何帶1500家供應商減碳？

接班3年來，台積董事長劉德音首度因為永續議題接受專訪。對於喊出2050淨零目標，這個高難度任務，為何他說「不用太驚奇」？

利空頻傳 衝擊板卡廠Q4業績

板卡廠禍不單行，不僅難逃電子業缺料導致出貨受阻的問題，又傳出美國監管機構要嚴打比特幣，恐進一步衝擊虛擬貨幣挖礦業務，加上...

美嚴打加密幣 板卡廠警戒

美國證券交易委員會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）表態將動用公權力嚴打加密貨幣，重創市場信心，昨（22）...

半導體鏈警報響 外媒：晶片交貨期仍長

最新調查發現，8月晶片交貨時間延長至21周，即企業下單後，須等五個月以上才能拿到貨，再次改寫歷史紀錄，凸顯全球「晶片荒」...

北美半導體設備 出貨金額衰退

國際半導體產業協會（SEMI）昨（22）日公布8月北美半導體設備製造商出貨金額36.5億美元，月減5.4%，中止連續八個...

集邦：DRAM合約價Q4轉跌

半導體市況近期雜音不斷，記憶體業率先傳出報價高點回跌的消息。美系外資與科技市調機構集邦科技最新報告均看淡記憶體後市，集邦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。