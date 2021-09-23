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車用LED展望佳 這四家受關注

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

今年全球汽車市場受到晶片供給吃緊影響出貨，不過，市場法人看好今年下半年之後，車用晶片供貨將逐緩和，對於近幾年滲透率快速增加的車用LED市場將有明顯的助益，近幾年LED股中布局車用市場較深的個股，包括富采（3714）、億光（2393）、聯嘉（6288）及艾笛森（3591）未來營運也受到市場關注。

近幾年來全球汽車市場將車用的相關照明，包括頭燈、儀表燈、方向燈、尾燈及車室閱讀燈等，逐漸轉為以LED照明為主，部分產品更是進階使用Mini LED，台灣LED廠中，除了最上游的富采及最大封裝廠億光早已積極布局車用領域之外，近年來較受市場關注的車用相關個股，包括營運完全以車用市場為主的聯嘉及全力由照明市場轉向車用市場的艾笛森（3591）都是市場關注重點。

其中，聯嘉目前有九成以上營收來自供貨汽車原廠的LED模組光源，目前終端客戶有超過40家國際汽車品牌，原本市場看好該公司今年在營運可望具強勁成長表現，不過，上半年受到全球車廠因晶片供給不足，影響出貨，使得聯嘉營收成長也略低於市場預期。

對於下半年營運展望，市場法人則是表示，目前國際大廠歐司朗的產能不足，使得聯嘉有機會趁勢提升在國際市場的滲透率，預期該公司下半年在旺季效應及車用晶片供給逐漸充足之後，下半年營運可望有優於上半年表現。

在車用市場想像空間大之下，近期聯嘉股價拉出短線急漲走勢，投信連續買超6個交易日，股價短線自22.5元急漲至今日高點29元，今日寫下逾二個月股價新高。

艾笛森過去是以照明產品為主要營運領域，過去幾年積極轉型，擺脫陸廠低價競爭之後，去年車用LED模組、成品應用就開始小量出貨，今年以來車用模組比重持續提升，目前車用產品比重約達4成左右水準，市場法人也看好該公司未來隨著車用領域的比重持續上揚、且穩定出貨，將有利未來長期營運表現。

LED 晶片 艾笛森

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