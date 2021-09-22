傳俄企挖角發展半導體 聯電：非近期離職員工
據外媒報導指出，俄羅斯國家開發集團VEB.RF 旗下NM-Tex，在工貿部支持下，從台晶圓代工廠聯電（2303）聘請數十名專家，協助俄國建立半導體產業，對此，聯電回應，此次挖角事件與聯電無關，至於媒體指稱的專家，非近期從聯電離職的前任員工，而是十幾年前曾在聯電任職。
根據俄羅斯衛星通訊社在20日引述俄國最大商業報紙《生意人報》（kommersant）報導，內文指出，俄羅斯國家開發集團VEB.RF 旗下 NM-Tex，在工貿部支持下，從聯電聘請數十位專家，協助俄國建立半導體產業。
內文進一步說，NM-Tex 聘請的專家包括印制電路板（PCB)）開發工程師、設計師和電路工程師，將幫助NM-Tex旗下 Angstrem-T工廠啟動新產線，專家們已陸續抵達，合約期間為5至10年，且資深專家的月薪可達2萬美元。
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