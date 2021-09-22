快訊

中國軍事封鎖台灣？專家：向它學習才能反制

PCB廠最頭痛的原物料飆漲有解？TPCA估明年銅市反轉

經濟日報 / 記者尹慧中／台北即時報導

台灣電路板產業協會（TPCA）今（22）日發布市場訊息分析，該協會指出，對台灣PCB業者感受最深的不是晶片缺貨，反而是原料飆漲才是最頭疼的問題，特別是銅占PCB的成本比重最高。不過，該協會也估計，今年銅價續維持高檔，預估明年銅市轉為供給過剩。

全球最大銅生產國智利9月14日已宣布年度平均銅價的預估值調整至每磅4.2美元（約9,260美元／公噸），隨著市場產能逐漸超過需求，預計明年平均價格將進一步下滑至3.95美元（約8,710美元／公噸） ，近6%幅度。

台灣電路板產業協會分析，據智利銅委員會（Cochilco）最新報告指出，目前至年底仍有15.3萬噸銅的供給缺口，但受到中國大陸的需求放緩以及預期美國聯準會將開始撤回刺激措施的影響，將2021年平均銅價的預估下調至4.20美元。預估2022年後逐漸恢復供應，將令明年銅市轉為供給過剩。

為了防堵疫情，各國所推行的封鎖與限制措施持續擾亂銅礦生產。同時全球正大力推動減碳措施，帶動電動車、風力發電以及太陽能發電等需求，這些產業都比傳統產業要用到更多的銅。供需失衡的情況進一步推升銅價，今年最高來到10,449美元／公噸，截至目前，與去年同期相比攀升了37.3%，仍維持高檔。

台灣電路板產業協會指出，台灣PCB業者感受最深的不是晶片缺貨，反而是原料飆漲才是最頭疼的問題，特別是銅占PCB的成本比重最高。面對銅價短期難以回落至疫情前的水準，業者除了漲價轉嫁成本外，也可透過循環回收與製程改善等手段，提升節能與生產效益，及早因應未來在淨零永續的經營訴求。

PCB

延伸閱讀

全球8月晶片交貨拉長至21周 改寫歷史紀錄

陽明、南亞、力成 魅力足

晶片三強目標價 外資下修

PCB廠泰鼎 九月底前拚疫苗覆蓋率100%

相關新聞

工業富聯最高擬砸64.5億元回購股份 用於員工持股

鴻海（2317）旗下工業富聯今（22）日公告，擬以集中競價交易方式，使用不低於人民幣10億元（約新台幣43億元），且不超...

台積電一口氣開除7人還有副理等級 到底犯了什麼天條？

台積電今日驚傳有7名員工在職期間嚴重違反工作規範被解雇，台積電上午證實確有此事，指這些員工做出「違背公司核心價值之不當行為」，因情節重大，本著毋枉毋縱的原則，予以解雇。但台積電不願透露遭開除的員工犯了什麼錯誤，強調基於保護個人隱私，不應再讓外界對他們公審。 對於各項傳聞，台積電今天都不願證實，消息人士透露，此事件的引爆點是這群遭開除的員工透過...

為何這46年老牌電子廠 上半年大賺83億？故事要從2016年說起

「現在來訪問我，你們會知道很多東西，在這之前比較不容易問得到。」接任光寶科技總經理1周年後，邱森彬接受《今周刊》獨家專訪，對過去鮮少接受媒體專訪的他來說，著實是不小突破。他也以此開宗明義點出，光寶正在努力轉型、改造企業文化，將來要讓大家看到不一樣的面貌。

晶圓代工Q4被砍單？為何產業界看法和大摩不一致

摩根士丹利最新報告認為整體半導體需求可能被高估，台積電、力積電等晶圓代工廠最快今年第4季將面臨客戶砍單，被點名業者均不對...

台積電上周開除7名員工 疑是洩露客戶訂單機密

台積電傳出在中秋節前夕一口氣開除7名員工，台積電今日公司內部確實有發出公告，原因是「做出違背公司核心價值的不當行為。」。

台積電上週內部公告開除7名員工 公司說明來了

台積電（2330）上週在內部公告已開除7名員工，由於數量相對較多且包含設備主管成為話題，而台積電今日面對詢問發布正式回應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。