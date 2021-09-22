PCB廠最頭痛的原物料飆漲有解？TPCA估明年銅市反轉

台灣電路板產業協會（TPCA）今（22）日發布市場訊息分析，該協會指出，對台灣PCB業者感受最深的不是晶片缺貨，反而是原料飆漲才是最頭疼的問題，特別是銅占PCB的成本比重最高。不過，該協會也估計，今年銅價續維持高檔，預估明年銅市轉為供給過剩。

全球最大銅生產國智利9月14日已宣布年度平均銅價的預估值調整至每磅4.2美元（約9,260美元／公噸），隨著市場產能逐漸超過需求，預計明年平均價格將進一步下滑至3.95美元（約8,710美元／公噸） ，近6%幅度。

台灣電路板產業協會分析，據智利銅委員會（Cochilco）最新報告指出，目前至年底仍有15.3萬噸銅的供給缺口，但受到中國大陸的需求放緩以及預期美國聯準會將開始撤回刺激措施的影響，將2021年平均銅價的預估下調至4.20美元。預估2022年後逐漸恢復供應，將令明年銅市轉為供給過剩。

為了防堵疫情，各國所推行的封鎖與限制措施持續擾亂銅礦生產。同時全球正大力推動減碳措施，帶動電動車、風力發電以及太陽能發電等需求，這些產業都比傳統產業要用到更多的銅。供需失衡的情況進一步推升銅價，今年最高來到10,449美元／公噸，截至目前，與去年同期相比攀升了37.3%，仍維持高檔。

台灣電路板產業協會指出，台灣PCB業者感受最深的不是晶片缺貨，反而是原料飆漲才是最頭疼的問題，特別是銅占PCB的成本比重最高。面對銅價短期難以回落至疫情前的水準，業者除了漲價轉嫁成本外，也可透過循環回收與製程改善等手段，提升節能與生產效益，及早因應未來在淨零永續的經營訴求。