Garmin攜手保育組織 守護海洋動物

Garmin攜手海洋動物保育組織LAMAVE 發起公益活動，除了邀請藝人公益拍賣潛水電腦錶，也號召拍攝海洋生物照片，藉此了解其主要覓食生育交配地點，並進一步提出保育計畫。

智慧穿戴裝置品牌Garmin實踐企業社會責任，於6月期間起攜手東南亞大型海洋動物及棲息地研究保育的非政府組織LAMAVE，發起The Descent Mission亞洲海洋公益活動。

Garmin說明，第一階段邀請亞洲藝人線上拍賣自己首支Garmin Descent Mk1 GPS 潛水電腦錶，並將拍賣所得全數捐贈至LAMAVE用於長期的海洋研究及保育計畫，台灣與其他亞洲國家合計拍賣總額約新台幣18萬元。

第二階段號召亞洲各區潛水玩家、水下攝影愛好者拍攝海洋生物照片，並詳細記錄觀測日期、水溫、深度、GPS地點及生物行為，參賽照片將全數提供LAMAVE進行海洋生物研究、分析物種行為，觀察其生活型態、生育交配和所在棲息地，同時運用Photo-ID影像辨識技術，來識別個別海洋生物的行蹤、成長軌跡及分布區域，了解其主要覓食生育交配地點並進一步對該區進行保育計畫。

Garmin指出，本次參賽的觀察資料中，發現全球7大海龜中瀕臨危險的「綠蠵龜」和「玳瑁」，所有海龜觀察資料中，更有80%作品透過Photo-ID影像辨識技術追蹤出特定個別海龜的蹤跡，而累計觀察次數最多的海洋生物是屬於瀕危物種的「鯨鯊」和「鬼蝠魟」，觀察到的22種鯊魚和魟之中，其中有17種已列為受威脅物種。

Garmin亞洲區行銷與業務協理林孟垣表示，Garmin與LAMAVE 同樣有「以科學為基礎」的精神，將技術、人員與知識視為成長改變的關鍵，相信當兩個有相同本質的組職合作時，必能創造雙倍成果，喚醒更多人對海洋動物及生態保育的關注。

LAMAVE計畫負責人Lorraine Aplasca表示，水下攝影比賽在短時間內自亞洲22個國家蒐集超過1800張野生海洋生物照片、辨識出超過600種生物物種，其中有超過140張觀測到鯨鯊、海龜、鬼蝠魟的作品，透過公民科學家記錄海洋生物與生態真實樣貌，有助於LAMAVE推行海洋研究物種數據庫的資料蒐集和分析。