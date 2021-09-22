集邦：客戶庫存持續攀高 Q4記憶體價格將轉跌3~8%

根據TrendForce最新調查顯示，第3季生產旺季後，DRAM的供過於求比例第4季開始升高。此外，除了供應商庫存水位仍屬相對健康外，基本上各終端產品客戶手中的DRAM庫存已超過安全水位，此將削弱後續的備貨意願。因此，TrendForce預測，第4季DRAM均價將開始走跌，而部分庫存量過高的產品別單季跌幅不排除會超過5%，整體DRAM均價跌幅為3~8%。

隨著歐美各國疫苗施打率漸趨普及，先前遠距辦公與教學所帶來的筆電需求開始顯得疲弱，在Chromebook領域更是特別明顯，使第4季整體筆電生產總量將出現衰退，使得PC DRAM的sufficiency ratio上升至1.38%，代表供貨吃緊態勢不再。然而，在server DRAM需求相對暢旺的情況下，PC DRAM占原廠供給位元比重仍偏低，故不至於造成嚴重的供過於求。

由於現貨PC DRAM模組均價已經遠低於第3季合約價，代表後續的跌勢難以避免，預期第四季合約價將季減5~10%。在PC OEMs採購預期心理認為後面還會繼續走跌，因此部分價格不排除有超過10%的季跌幅出現。

由於客戶端擔憂長短料缺口影響出貨，前兩季已大幅採買server DRAM，使得目前北美及中國雲端服務商的庫存水位已達8周以上，且部分業者已逾10週，除了部分Tier2仍在補齊先前的採購缺口，整體動能已漸趨緩。第四季在庫存去化的策略下，可預期買方拉貨力道將不如前幾季，且部分關鍵零組件交貨週期仍長，整機出貨上恐面臨逐季衰退。

而DRAM三大原廠在第2季初將其產品配置由mobile DRAM轉往server DRAM，其產能將在第4季陸續產出。第3季合約價在動能減緩下，議價時間已拉長至8月初，原廠雖極力維持成交價5~10%的季漲幅，但後續已不易上漲。TrendForce預估，第4季server DRAM將首度面對今年的價格反轉，跌幅為5%以內。

全球疫情反覆對於後勢智慧型手機市場需求及零組件的供應仍有下修風險，且歷經第2季末品牌調降生產目標的影響，無論是品牌端亦或是代理商，皆承受高庫存水位的壓力。為因應疫情的不確定性，以及明年價格將走跌等多方考量，品牌採購動能將放緩，以優先去化庫存為主，第4季mobile DRAM單位位元需求將再進一步衰退。

整體而言，智慧型手機品牌在冬季疫情諸多不確定因素下，對於第4季生產及入料計畫都將採更嚴謹態度，因此即便原廠釋出降價意願，對於銷售的挹注仍相當有限。再者，目前mobile DRAM的獲利表現仍低於其他應用，都是不利降價因素，因此，預期包含discrete DRAM、eMCP、uMCP在內等產品，價格將與第3季持平。