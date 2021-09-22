客戶庫存持續攀高 集邦：Q4記憶體價格將轉跌3~8%

根據TrendForce最新調查顯示，第3季生產旺季後，DRAM供過於求比例在第4季開始升高。此外，除了供應商庫存水位仍屬相對健康外，基本上各終端產品客戶手中的DRAM庫存已超過安全水位，將削弱後續的備貨意願；TrendForce預測，第4季DRAM均價將開始走跌，部分庫存量過高的產品別單季跌幅不排除將超過5%，整體DRAM均價跌幅為3~8%。

隨著歐美各國疫苗施打率漸趨普及，先前遠距辦公與教學所帶來的筆電需求開始顯得疲弱，在Chromebook領域更是特別明顯，第4季整體筆電生產總量將出現衰退，使得PC DRAM的sufficiency ratio上升至1.38%，代表供貨吃緊態勢不再；但在server DRAM需求相對暢旺的情況下，PC DRAM占原廠供給位元比重仍偏低，不至於造成嚴重的供過於求。

由於現貨PC DRAM模組均價已經遠低於第3季合約價，代表後續的跌勢難以避免，預期第4季合約價將季減5~10%。在PC OEMs採購預期心理認為後面還會繼續走跌，因此部分價格不排除有超過10%的季跌幅出現。

由於客戶端擔憂長短料缺口影響出貨，前兩季已大幅採買server DRAM，目前北美及中國雲端服務商的庫存水位已達8週以上，且部分業者已逾10週，除了部分Tier2仍在補齊先前的採購缺口，整體動能已漸趨緩。第4季在庫存去化的策略下，可預期買方拉貨力道將不如前幾季，且部分關鍵零組件交貨週期仍長，整機出貨上恐面臨逐季衰退。

DRAM三大原廠在第2季初將其產品配置由mobile DRAM轉往server DRAM，產能將在第4季陸續產出。第3季合約價在動能減緩下，議價時間已拉長至8月初，原廠雖極力維持成交價5~10%的季漲幅，但後續已不易上漲。TrendForce預估，第4季server DRAM將首度面對今年的價格反轉，跌幅為0~5%。

全球疫情反覆對於後勢智慧型手機市場需求及零組件的供應仍有下修風險，且歷經第2季末品牌調降生產目標的影響，無論是品牌端或是代理商，都承受高庫存水位的壓力。為因應疫情的不確定性，及明年價格將走跌等多方考量，品牌採購動能將放緩，以優先去化庫存為主，第4季mobile DRAM單位位元需求將再進一步衰退。

整體而言，智慧型手機品牌在冬季疫情諸多不確定因素下，對於第4季生產及入料計畫都將採更嚴謹態度，因此即便原廠釋出降價意願，對於銷售的挹注仍相當有限。目前mobile DRAM的獲利表現仍低於其他應用，都是不利降價因素，因此，預期包含discrete DRAM、eMCP、uMCP在內等產品，價格將與第3季持平。

值得注意的是，考量原廠歲末營收壓力以及智慧型手機品牌廠將進入新一年度LTA（Long Term Agreement）等因素，不排除年底將有機會提前適用明年第1季的價格，進而影響第4季的均價表現，提前帶來實質的降價效應。

近一個多月來虛擬貨幣的價格從谷底回升，挖礦市場又再度熱絡，加上商務筆電市場動能仍算穩健，獨立顯示卡、筆電用顯卡仍有一定需求。目前最大的瓶頸在供應鏈嚴重的長短料問題，driver IC、PMIC及各種周邊零組件缺料，導致graphics DRAM成為相對的「長料」而遭修正，出現DRAM原廠即便沒有大幅增產，但買方採買意願十分低迷的情形，待其他料件缺料狀況得到舒緩，graphics DRAM才有機會重現買氣，但這個情況恐怕在今年底前都無解。

目前三大DRAM原廠的graphics DRAM供貨生產主要都以GDDR6為重，加上當前挖礦用顯卡需求亦同樣轉換至採用GDDR6的新顯卡， GDDR5的生產及銷售幾乎乏人問津，其中現貨領域最為明顯。在現貨領跌，及供應鏈問題導致採購動能不佳的氛圍下，預計第4季graphics DRAM價格恐將轉跌，但在原廠仍將力守價格平盤的態度下，預估僅小跌0~5%。

由於歐美國家於逐漸解封，居家娛樂用的消費支出開始下滑，加上零組件的短缺問題十分嚴重，目前不論消費用的電視、STB、網通，或是工規類的產品需求都下修，連帶導致consumer DRAM拉貨力道趨緩。

上半年DDR3的大幅漲價使得原廠今年轉換的步調稍有趨緩，但目前市場跌價壓力開始出現，三大原廠明年可能將加速把成熟的DDR3轉向CMOS Image Sensor或其他邏輯IC產品。

隨著server及PC業者DRAM庫存偏高，第4季合約價格恐反轉向下，與其相連動性高的consumer DRAM中的DDR4的走勢高面臨較大跌幅，預計下滑5~10%。DDR3雖然供給逐漸減少，但價格同樣全面下跌，其中以4Gb走跌幅度更大，預計第4季將下滑3~8%。