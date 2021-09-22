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訊連U會議重大更新 法官視訊開庭效率加倍

經濟日報 / 記者張剛瑋／即時報導
U會議-於視訊會議中同時呈現四個與會者畫面。圖／訊聯提供
U會議-於視訊會議中同時呈現四個與會者畫面。圖／訊聯提供

軟體廠訊連科技（5203）推出 「 U會議 」之重大改版 ，推出多種針對遠距教學和視訊開庭設計的全新功能。於畫面分享模式時，可同時顯示四個與會者畫面，並可透過全新的「舉手」功能進行發問，讓講師可更有效的進行課程互動。此外， 亦強化了主持人管理權限，可設定僅限會議主持人可錄影或將其他與會者靜音，可於線上開庭應用中，更有效地管理會議進行之秩序。

疫情期間，訊連科技U會議獲得許多教學機構採用，作為線上教學工具。同時， 諸多地方法院也採用U會議 ，作為視訊開庭使用工具 。 為提供眾多用戶更好的線上教學與視訊會議工具，訊連科技持續強化U會議之管理與互動功能，並改善U通訊 使用體驗。

此次推出的U會議7.0版中， 大幅強化了主持人之權限， 會議中主持人可設定僅限主持人能錄影或將其他與會者麥克風靜音。於線上教學時，老師或助教能有效控制上課流程；在線上開庭場景中，法官可更有效的控管會議安全，並管理開庭秩序。 此外，於U會議PC與macOS版本進行螢幕分享時， 畫面分享者如老師或法官 可同時看到4個與會者的視訊畫面，可方便用戶更有效的了解其他與會者的即時反應或提問。

為了強化會議或線上教學的即時互動，與會者可在會議中透過「舉手」功能對講師提問，講師可立即和與會者互動討論，讓課程或會議的互動更密切。 針對線上教學常用的舉手發問、攝影機和麥克風切換等功能， U會議7.0版也大幅改善了使用者介面，用戶可於工具列上 快速 切換攝影機、麥克風等或於U App中快速瀏覽或修改已預約的會議，會議使用與安排更靈活便利！針對iPad用戶， U會議7.0也提供iPad用戶全新的全螢幕介面， 讓使用者可以充分享受大螢幕的每一分空間。

今年疫情仍嚴峻，訊連開發之「U會議」和「U通訊」獲得眾多企業與政府機關採納，將視訊會議和遠距溝通納入日常業務溝通之一環。」 訊連科技黃肇雄執行長表示：「因疫情影響改變工作型態，訊連科技持續改進『 U會議』之管理操作功能和『U通訊』之使用便利性，提供企業用戶安全易用之視訊會議和遠距溝通解決方案 。 」

用戶可於即日起至U官方網站下載最新「U會議」和「U通訊」7.0版，或透過程式內建的升級功能取得7.0版更新 體驗最新功能。

訊連 視訊 疫情

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