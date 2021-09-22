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集邦：客戶庫存持續攀高 第四季記憶體價格將轉跌3~8%

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

根據TrendForce（集邦科技）最新調查顯示，第三季生產旺季後，DRAM的供過於求比例於第四季開始升高。此外，除了供應商庫存水位仍屬相對健康外，基本上各終端產品客戶手中的DRAM庫存已超過安全水位，此將削弱後續的備貨意願。因此，TrendForce預測，第四季DRAM均價將開始走跌，而部分庫存量過高的產品別單季跌幅不排除會超過5%，整體DRAM均價跌幅為3~8%。

TrendForce表示，隨著歐美各國疫苗施打率漸趨普及，先前遠距辦公與教學所帶來的筆電需求開始顯得疲弱，在Chromebook領域更是特別明顯，使第四季整體筆電生產總量將出現衰退，使得PC DRAM的sufficiency ratio上升至1.38%，代表供貨吃緊態勢不再。然而，在server DRAM需求相對暢旺的情況下，PC DRAM占原廠供給位元比重仍偏低，因此不至於造成嚴重的供過於求。

由於現貨PC DRAM模組均價已經遠低於第三季合約價，代表後續的跌勢難以避免，預期第四季合約價將季減5~10%。在PC OEMs採購預期心理認為後面還會繼續走跌，因此部分價格不排除有超過10%的季跌幅出現。

此外，TrendForce也指出，由於客戶端擔憂長短料缺口影響出貨，前兩季已大幅採買server DRAM，使得目前北美及中國雲端服務商的庫存水位已達8周以上，且部分業者已逾10周，除了部分Tier2仍在補齊先前的採購缺口，整體動能已漸趨緩。

第四季在庫存去化的策略下，可預期買方拉貨力道將不如前幾季，且部分關鍵零組件交貨週期仍長，整機出貨上恐面臨逐季衰退。而DRAM三大原廠在第二季初將其產品配置由mobile DRAM轉往server DRAM，其產能將在第四季陸續產出。第三季合約價在動能減緩下，議價時間已拉長至8月初，原廠雖極力維持成交價5~10%的季漲幅，但後續已不易上漲。TrendForce預估，第四季server DRAM將首度面對今年的價格反轉，跌幅為0~5%。

DRAM

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