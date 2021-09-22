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【電動車進行式】環保、省錢背後沒有痛點？ 車主：開過就回不去了

貿聯三度蟬聯《亞元雜誌》汽車及零組件業最傑出公司

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導

全球連接線束解決方案領導廠商貿聯-KY（3665），於《亞元雜誌》（Asiamoney）2021年度最佳管理企業調查中，三度蟬聯台灣地區「汽車及零組件業最傑出公司」（Asia's Outstanding Companies-Automobiles & Components)殊榮，肯定卓越的管理團隊、投資人關係、企業社會責任等面向的傑出表現。

貿聯以敏捷與彈性的決策回應疫情帶來的挑戰、維持穩健成長。此次再度獲獎是對公司整體經營績效的一大肯定。董事長梁華哲表示：「貿聯將持續數位轉型、擴大研發、調整產品策略來順應產業環境，同時分散產能以對應短鍊趨勢。我們也致力於企業永續、關注氣候變遷風險以及碳中和，以增進企業價值和股東權益為目標。」

《亞元雜誌》Asiamoney為國際知名專業財經媒體，每年定期舉辦「亞洲卓越企業評選」 Asia's Outstanding Companies Poll，今年邀集1,071位亞洲地區國際投資機構、基金經理人及產業分析師，針對亞洲地區企業，就財務績效、經營團隊、投資人關係、社會企業責任等面向進行整體評核，為投資界極具信賴的參考指標。

貿聯團隊感謝國內外法人給予公司整體營運高度的評價，我們將持續全球布局，完善公司治理、員工照護、環境永續及社會公益，並重視利益關係人議題，為創造企業價值而努力。

貿聯 疫情

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