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【電動車進行式】環保、省錢背後沒有痛點？ 車主：開過就回不去了

華碩今股價抗跌 路由器產品在台市占第一

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

華碩（2357）今（22）日指出，據研調機構統計，路由器自2020年第三季起，連續4季獲得台灣市佔第一，品質優異受消費者肯定；好事成雙，更蟬聯10年拿下國際權威科技媒體PCMag頒發之「消費者最佳滿意度冠軍」。

華碩今日股價逆勢抗跌，午盤股價已回升至平盤附近，小幅下跌0.15%。

華碩表示，為慶祝亮眼佳績，華碩舉辦舊換新活動，10月底前上傳舊款無線路由器商品照及序號，不限品牌/機種，審核後即可獲得ASUS Store專屬折扣碼，享指定機種無線路由器8折優惠。

該公司指出，華碩全系列WiFi 6機種路由器皆擁有Trend Micro™終身免費的ASUS AiProtection Pro防毒功能，可過濾惡意網站，並具備WPA3加密協定，輕鬆將家庭網路安全性提升至商用級，遠端連線、居家辦公更放心；享有領先業界的全機三年保固，以及整機換新、到府收送、全系列Mesh網狀系統免費到府安裝。

華碩 居家辦公 日股

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