華碩今股價抗跌 路由器產品在台市占第一

「現在來訪問我，你們會知道很多東西，在這之前比較不容易問得到。」接任光寶科技總經理1周年後，邱森彬接受《今周刊》獨家專訪，對過去鮮少接受媒體專訪的他來說，著實是不小突破。他也以此開宗明義點出，光寶正在努力轉型、改造企業文化，將來要讓大家看到不一樣的面貌。

2021-09-22 13:07